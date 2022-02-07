“حوار مفتوح “ محاضرة بفنون الأحساء

الدمام ـ حمود الزهراني

نظمت لجنة الفنون التشكيلية والخط العربي بجمعية الثقافة والفنون بالأحساء أمس، محاضرة تحت عنوان “حوار مفتوح في الفن”، وذلك بقاعة محمد الصندل للفنون البصرية بمقر الجمعية بالمكتبة العامة بالهفوف.

وتناولت المحاضرة التي أدارها وكيل كلية التصاميم والفنون التطبيقية بجامعة الطائف والمختص في العلاج بالفن التشكيلي الدكتور عبدالعزيز الدقيل، العديد من المحاور: منها الفن في حياتنا، وأهمية ممارسة الفن لدى الفنان، والمتلقي ودور الثقافة الفنية، والقراءة والاطلاع للفنان، كما طرح استفسارات حول اهداف ممارسة الفن، وكيف تتمكن من أدواتك وتطور اسلوبك الخاص، وكيف نقرأ العمل الفني بأبسط الطرق والعلاج بالفن التشكيلي وأثر العمل الفني على الفنان، وسط تفاعل من قبل الحضور.

من جانبها بينت مشرفة لجنة الفنون التشكيلية بالجمعية سلمى الشيخ أن المحاضرة التي حضرها فنانين تشكيليين ومهتمين ومهتمات بالفن التشكيلي جاءت من ضمن الفعاليات المصاحبة للقاء الاسبوعي السادس للفنانين التشكيلين وضمن المعرض الشخصي (ديرتي نور) للفنانة علية الهلال.