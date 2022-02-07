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الكشف عن موعد تطبيق الرصد الآلي لسيارات الأجرة

صحيفة البلادaccess_time6 / رجب / 1443 هـ       7 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض ـ البلاد

أعلنت ‏‎الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع مشروع السلامة المرورية المتطور عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تطبيق الرصد الآلي لمخالفات سيارات الأجرة في جميع مدن ومناطق المملكة، ابتداءً من 13 مارس.

وأوضحت أن المخالفات التي سيتم رصدها في المرحلة الثانية هي «بطاقة تشغيل منتهية، عدم الحصول على بطاقة سارق أو بطاقة تشغيل المركبة، ممارسة النشاط ببطاقة تشغيل ملغية».

ويهدف المشروع إلى: التأكد من نظامية المركبات العاملة في قطاع النقل، الحفاظ على السلامة العامة وتعزيز السلامة المرورية، التأكد من تطبيق الاشتراطات الفنية.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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