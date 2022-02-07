الكشف عن موعد تطبيق الرصد الآلي لسيارات الأجرة

الرياض ـ البلاد

أعلنت ‏‎الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع مشروع السلامة المرورية المتطور عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تطبيق الرصد الآلي لمخالفات سيارات الأجرة في جميع مدن ومناطق المملكة، ابتداءً من 13 مارس.

وأوضحت أن المخالفات التي سيتم رصدها في المرحلة الثانية هي «بطاقة تشغيل منتهية، عدم الحصول على بطاقة سارق أو بطاقة تشغيل المركبة، ممارسة النشاط ببطاقة تشغيل ملغية».

ويهدف المشروع إلى: التأكد من نظامية المركبات العاملة في قطاع النقل، الحفاظ على السلامة العامة وتعزيز السلامة المرورية، التأكد من تطبيق الاشتراطات الفنية.