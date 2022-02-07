السعودية وبريطانيا تعززان تعاونهما الثقافي

الرياض : واس

وقع صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة، مذكرة تفاهم، بالرياض اليوم، مع معالي وزيرة الرقمنة والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة لبريطانيا وإيرلندا الشمالية نادين دوريس؛ لتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين في مختلف المجالات الثقافية، بحضور المشرف العام على الشؤون الثقافية والعلاقات الدولية راكان الطوق.

وتضمنت المذكرة تعزيز التعاون والتبادل الثقافي بين البلدين في المجالات الثقافية المختلفة، ومنها: المتاحف، والتراث، والأفلام، والمسرح والفنون الأدائية، والموسيقى، والأدب والنشر والترجمة، والفنون البصرية، وفنون العمارة والتصميم، والمكتبات، إضافة إلى التعاون في مجال تبادل الخبرات للمشروعات الإستراتيجية المشتركة، والتنسيق بين الطرفين فيما يخص الأنظمة والتنظيمات والسياسات المعنية بالجانب الثقافي.

وزير الثقافة يوقع مذكرة تفاهم مع نظيرته البريطانية لتعزيز التعاون الثقافيhttps://t.co/F9qZ9JLAqD pic.twitter.com/upy0DeX8LL — صحيفة البلاد (@albiladdaily) February 7, 2022

كما تضمنت تنمية التعاون في الجوانب المتعلقة بالمحافظة على التراث السعودي بجميع أنواعه، وتسهيل إجراءات التواصل بين الجهات الثقافية في البلدين، وتعزيز المشاركات في المهرجانات الثقافية، وبرامج الإقامات الفنية بين المؤسسات الحكومية والأهلية، وتبادل زيارات الوفود الرسمية والخبراء، إلى جانب إقامة البرامج التدريبية والجلسات العملية وبرامج بناء القدرات، والندوات الثقافية المشتركة.

من جهة أخرى، صحب سمو وزير الثقافة نظيرته البريطانية بجولةٍ في بينالي الدرعية للفن المعاصر الذي تحتضنه الدرعية -عاصمة الثقافة العربية 2030- ويقدم أعمالًا لأكثر من 60 فناناً من المملكة العربية السعودية ومختلف دول العالم، حيث اطلعت معاليها على أعمال الفنانين المبتكرة ولوحاتهم الفنية المدهشة التي تحفز على استكشاف التحول الاجتماعي تحت عنوان “تتبّع الحجارة”، المستوحى من المقولة الشهيرة “عبور النهر من خلال تتبّع الحجارة”.

وتأتي هذه المذكرة امتدادًا لعلاقات الصداقة المتميزة بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، خصوصًا في مجالات التراث والثقافة عبر العديد من البرامج والمبادرات المشتركة.