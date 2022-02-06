15 سيارة من البنك الأهلي السعودي في أول سحب بمناسبة اكتمال الاندماج

جدة : البلاد

أعلن البنك الأهلي السعودي عن نتائج السحب الأول بمناسبة اكتمال أضخم وأسرع عملية اندماج في المنطقة، والتي تضمّنت أسماء خمسة عشر فائزاً ضمن حملة جوائز ضخمة يصل مجموعها إلى 50 سيارة تقديراً لعملائه، واحتفاءً بالإنجاز النوعي الذي تمكّن البنك من تحقيقه خلال مدة زمنية قياسية.

وشملت جوائز الحملة التي حصدها الفائزون في السحب الأول على 15 سيارة خلال عملية السحب التي أشرفت عليها وزارة التجارة ضمن مسابقة الـ 50 سيارة، حيث ربح الجائزة الأولى سيارة من نوع “لكزس إس تو” السيد عمر محمد علي الفقيه، في حين فاز بأربع سيارات من نوع “تويوتا هايلاندر” كلاً من السيد احمد جابر احمد محمد والسيد توفيق محمد سليم محمد والسيد رامبرسد فاصلة راجية والسيد تيربيتيء بلاله، فيما ربح بعشر سيارات من نوع “كامري” كلاً من السيد يوسف اليزيد عكرمة محمد موسى والسيد نسيم محمد والسيد مصطفى احمد عبد الله طعيمه والسيد محمد السيد عبدالسميع حنوره والسيد جوزيف بريان باكو باريغا والسيد حازم عادل احمد محسن الشعبي والسيد فتح الرحمن عبد المجيد حسن عثمان والسيد احمد حسن عبد الجليل الشربينى والسيد عبدالله علي مصبح عبدة والسيد عبدالمنعم يعقوب مكي يعقوب.

وبهذه المناسبة، هنأ الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد الأستاذ ماجد بن حمدان الغامدي الفائزين في المرحلة الأولى من المراحل الثلاث للحملة، مؤكّداً أن إطلاق البنك لهذه الحملة يُعد ثمرة الانتهاء من إجراءات الاندماج بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية، والتي تُعدّ أضخم وأسرع عملية اندماج في المنطقة، ومن شأنها تأسيس قوة مالية بقدرات تنافسية محلية وإقليمية، وترسيخ مكانة القطاع المصرفي السعودي على المستوى العالمي. مشيراً إلى أن البنك يعتبر عملائه بمثابة شركاء أساسيون في اكتمال أضخم وأسرع عملية اندماج في المنطقة خلال كافة المراحل التي شهدها الاندماج والتي من ضمنها نقل البيانات والحسابات وتفعيلها تحت مظلة وهوية الكيان الجديد.

وعبّر الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد عن اعتزاز البنك الأهلي السعودي بعملائه الذين يتطلع دوماً إلى إثراء تجربتهم، مبيناً أن حملة الجوائز ستشمل عملائه الحاليين والجُدُد، وذلك عند تقدمهم بفتح حساب أو طلب أحد منتجات البنك للفوز بواحدة من 50 سيارة ضمن حملة جوائز ضخمة أطلقها البنك في 16 يناير وتمتد إلى 3 مارس 2022م.

الجدير بالذكر أن البنك الأهلي السعودي أتاح الفرصة لعملائه من كافة شرائح المجتمع للمشاركة في السحب على جوائز الحملة التي تشرف عليها وزارة التجارة ممثلة بالغرفة التجارية على ثلاث فترات متتالية، حيث تمّت عملية السحب الأولى على 15 سيارة في يوم 30 يناير الجاري، وستتم عملية السحب الثاني على 15 سيارة في يوم 16 فبراير 2022م، إضافة إلى السحب الثالث والأخير على 20 سيارة والذي من المقرر له أن يكون في يوم 3 مارس 2022م. وبذلك سيكون عملاء البنك المشاركين في السحب الأول والثاني والثالث على موعد للفوز بإحدى السيارات من نوع لكزس إس تو، أو سيارات هايلاندر، أو سيارات من نوع كامري.

ويشترط الاشتراك في الحملة أن يكون المتقدم من أحد عملاء البنك الأهلي السعودي الحاليين أو الجدد من خلال التقدم بفتح حساب أو الحصول على أحد المنتجات التمويلية أو تحويل المديونية أو تحويل الراتب خلال فترة الحملة. وبإمكان العميل الحصول على معلومات وتفاصيل أكثر عن الحملة من خلال تطبيق الأهلي SNB أو زيارة أقرب فرع أو الاتصال على الهاتف المجاني 8002441005 أو زيارة موقع البنك الأهلي السعودي الإلكتروني alahli.com <http://alahli.com>