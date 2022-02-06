“هيئة الاتصالات” تتعاون مع أرامكو السعودية في مجال الطيف الترددي وتقنياته

الرياض : البلاد

وقّعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مذكرة تفاهم مع أرامكو السعودية؛ للتعاون بين الطرفين في مجال الطيف الترددي وتقنياته، بحضور ممثّل الهيئة نائب المحافظ لقطاع الطيف الترددي الدكتور محمد العتيبي، والمدير التنفيذي لتقنية المعلومات بأرامكو أحمد الشيخ.

وتضمنت المذكرة تعاون الجانبين في إجراء الأبحاث والدراسات في مجال التقنيات الراديوية اللاسلكية، وتنمية القدرات البشرية، وتبادل الخبرات المشتركة، وتقديم الدورات التدريبية في مجال استخدام وإدارة الطيف الترددي، وإجراء التجارب المشتركة في مختلف التقنيات الراديوية اللاسلكية الناشئة، إلى جانب تنظيم ورش عمل وندوات مشتركة في الموضوعات المتصلة بالتقنيات الراديوية، إضافة إلى تبادل الخبرات والتعاون في مجال مراقبة الطيف الترددي والاستفادة من البنية التحتية لدى الطرفين، تلبيةً للاحتياج المستقبلي من الطيف الترددي لقطاعات البترول والغاز في المملكة.

وتأتي المذكرة في إطار سعي هيئة الاتصالات في تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات في القطاعين الحكومي والخاص بما يضمن تحقيق الاستخدام الأمثل للطيف الترددي، وتوفير الاحتياجات المستقبلية من هذا المورد المهم والحيوي لمختلف القطاعات بما يتواءم مع الخطة الوطنية لإدارته.