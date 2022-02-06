هذه الملابس تجذب البعوض إليك.. احترس من هذه الألوان

الناموس أو البعوض يمثل أمرا مزعجا للملايين في مساكنهم خاصة مع ظروف طقسية معينة، فبعوضة واحدة قادرة على التسبب في إزعاج بالغ.

وبحسب ديلي ميل فقد حذر بعض العلماء من ارتداء ملابس بألوان محددة.

وذلك بعد أن كشفت دراسة جديدة مدى انجذاب الحشرات نحو تلك الألوان، وتهديد مرتديها باللدغ من البعوض.

تحذير غريب

الأمر الغريب أشارت له الدراسة الجديدة التي نشرت عبر مجلة «Nature» العلمية، وقادها علماء في جامعة واشنطن.

ولفتت إلى أن البعوض بعد اكتشاف غاز «ثاني أكسيد الكربون» الصادر من البشر، يطير باتجاه ألوان معينة.

بما في ذلك الأحمر والبرتقالي والأسود والأزرق السماوي، بينما يبتعدون عن اللون الأخضر والأرجواني والأزرق والأبيض.

ورجح الباحثون أن الدراسة تساعد على تفسير كيفية عثور البعوض على من يهاجمه.

وذلك نظرًا لأن جلد الإنسان، بغض النظر عن لون الجلد العام، يصدر إشارة حمراء برتقالية قوية إلى أعينهم.

ويعتقد جيفري ريفيل، أستاذ علم الأحياء بجامعة واشنطن، أن البعوض يستخدم الروائح لمساعدته على تمييز ما هو قريب.

وذلك مثل الشخص الذي يرغب في لدغه.

وأضاف «عندما يشم البعوض رائحة مركبات معينة، مثل ثاني أكسيد الكربون من أنفاسنا، فإن تلك الرائحة تحفز العينين على البحث عن ألوان معينة”.

وكذلك أنماط بصرية أخرى مرتبطة باحتمالية وجود شخص قريب، ثم تقوم بالتوجه إليه.