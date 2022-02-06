موجة صقيع جديدة تستمر 4 أيام .. والأرصاد: طقس رمضان سيكون مائلا للبرودة

البلاد ـ ياسر بن يوسف

يعمل المركز الوطني للارصاد على تحسين دقة ومدى خدمات التوقعات الجوية وتوفير التحذيرات المبكرة بدقة وفاعلية وسرعة وبالقدر الكاف من المعلومات ، فضلا عن تعزيز القدرة الوطنية على مواجهة التغير المناخي من خلال توفير تنبؤات مناخية موثوقة متوسطة وطويلة المدى عبر اعتماد أحدث تقنيات النمذجة ، وامس قال المختص بالأرصاد في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، إن الطقس في شهر رمضان المقبل سيكون مائلًا للبردة قليلًا.

وتوقع العقيل، استمرار الموجات الممطرة المتتابعة حتى نهاية فصل الشتاء، وأن المنخفضات الجوية ما زالت تؤثر على أجواء المملكة شتاء.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس، أمس ، موجة باردة مصحوبة برياح نشطة تؤثر على معظم مناطق المملكة، تؤدي إلى تدنّ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة والغبار، على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية والرياض، تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران. كما توقع سماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من وسط وشرق المملكة.

من ناحيته توقع الباحث في الطقس، عبدالعزيز الحصيني، موجة برد متوسطة القوة تستمر أربعة أيام وتؤثر على بعض المناطق.

وقال الحصيني –عبر تويتر- إنه متوقع انخفاض في درجات الحرارة وموجة برد متوسطة القوة تستمر أربعة أيام، لتصبح الأجواء من باردة الى باردة جدًّا فجرًا، معتدلة نهارًا على الشمالية والوسطى والشرقية، وتميل للبرودة على مكة المكرمة فجرًا.

إلى ذلك قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً الدكتور عبدالله المسند، إن موسم الأمطار️ عادة يبدأ في منتصف أكتوبر ويستمر حتى نهاية مايو.

وأضاف المسند أنه مضى من موسم الأمطار حتى الآن ثلاثة أشهر ونصف، ويتبقى منه أربعة أشهر تقريباً، مبيناً أن النصف الثاني من الموسم عادة يكون أغزر أمطاراً من النصف الأول؛ وبالتحديد شهرا مارس وأبريل.