فينسنت أبو بكر يحطم رقمًا قياسيًا في كأس إفريقيا

أصبح مهاجم المنتخب الكاميروني ونادي النصر فينسنت أبو بكر أفضل هدّاف في نسخة واحدة من بطولة كأس أمم إفريقيا عبر تاريخها بالنظام الحديث.

وسجّل فينسنت أبو بكر 8 أهداف من 7 مباريات في النسخة الحالية من كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها بلاده، والتي أحرز خلالها المركز الثالث.

وأحرز فينسنت أبو بكر هدفين أمام بوركينا فاسو في مباراة تحديد المركز الثالث أمس السبت، ليساعد الكاميرون على اقتناص الميدالية البرونزية.

بأهدافه الـ8 في نسخة كأس أمم إفريقيا 2021، فإن فينسنت أبو بكر قد عادل رقم الإيفواري لوران بوكو الذي أحرز 8 أهداف في نسخة عام 1970.

كما تجاوز فينسنت أبو بكر رقم المصري حسام حسن الذي سجل 7 أهداف في نسخة 1998، ويصبح أول لاعب يتجاوز 7 أهداف منذ ذلك الحين.

🎥 𝐇𝐈𝐆𝐇𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓𝐒: 🇧🇫 (3) 3-3 (5) 🇨🇲#TeamCameroon recovered from a three-goal deficit to clinch an entertaining victory on penalties against #TeamBurkinaFaso.#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 | #BFACMR | @Football2Gether pic.twitter.com/fyThz4LEUb

