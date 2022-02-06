انطلاق مهرجان “كلنا الخفجي”

الدمام ـ حمود الزهراني

يشارك فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية بمهرجان كلنا الخفجي في نسخته الـ 9، والذي يستمر حتى 23 فبراير الجاري، بكورنيش الخفجي. وأوضح مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري أن المشاركة تأتي لإيصال رؤية الوزارة في المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية واستدامتها وتحسين جودة الحياة، والتعريف بدور المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وبالصحة النباتية وأهميتها، وتسليط الضوء على برنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء، وأهم البرامج المطبقة حاليًا التي تواكب رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى برنامج “ريف” وأهدافه، معرفًا دور إدارة المياه في مجالات حماية وإدارة مصادر ومخزون المياه الجوفية (غير المتجددة)، منوهاً بمشاركة إدارة الثروة الحيوانية بركن إرشادي لتعريف الزائرين بالخدمات البيطرية التي تقدمها الوزارة، إضافة إلى توزيع نشرات علمية خاصة بتربية الماشية والأمراض التي تصيبها وكيفية الوقاية منها، مبينًا أن الزائرين يمكنهم الاستفادة من تواجد الأطباء البيطريين بطرح أسئلتهم ومناقشة المشاكل التي تواجههم في تربية الماشية.