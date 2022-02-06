انطلاق أعمال منتدى المدينة المنورة الذكية 2022

المدينة المنورة : البلاد

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة، انطلقت في المدينة المنورة، اليوم، أعمال منتدى المدينة المنورة الذكية 2022، الذي تنظمه هيئة تطوير المنطقة، بمشاركة قادة الفكر وشركاء التقنية من أنحاء العالم لمشاركة المعرفة والخبرات والتجارب في مجال المدن الذكية.

وشهدت أولى الجلسات العلمية لبرنامج المنتدى التعريف بالمدينة الذكية من خلال تسخير التقنية لتحسين جودة الحياة لسكان وزوار المدينة والعمل على إشراك المجتمع المحلي لتحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج ممثلة في النمو الاقتصادي والأثر الاجتماعي بالموازنة مع أهداف التنمية المستدامة، وتناولت الجلسة مفهوم المدينة الذكية ومهامها وأبرز تحدياتها، بالإضافة إلى مناقشة التقنية في المدن الذكية بين الغاية والوسيلة، وبحث إمكانية تحويل المدينة المنورة ذات الارتباط التاريخي والديني إلى مدينة ذكية.

وشارك في أعمال الجلسة البروفيسور أرتورو بريس المدير العام لمركز التنافسية العالمي WCC التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، والدكتورة باتريشيا مكآرني الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي لبيانات المدن WCCD، والدكتور جوناثان ريتشنتال، مؤسس مستقبل البشرية للدراسات، إلى جانب المهندس عبدالرحمن إبراهيم المدير التنفيذي للبيانات والابتكار بهيئة تطوير المنطقة.

فيما تناولت الجلسة الثانية من أعمال المنتدى الذي يستمر على مدار يومين، معامل ابتكار المدن (من النظرية إلى التطبيق) للحديث عن إشراك أصحاب المصلحة بطريقة تعاونية واستعراض دورة حياة الابتكار في المدن، حيث شارك في محاور الجلسة ناصر الريس نائب الرئيس التنفيذي للمدن الذكية بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وبنسون تشان المدير التنفيذي للعمليات في الشركة الاستراتيجية أوف ثينغز، والدكتورة أروى الثقفي المدير العام، للبحوث والابتكار في شركة تبادل، إلى جانب الدكتور أنس بتاو، المدير العام لشركة أيكو للابتكار والمدن الذكية، مستشار برنامج المدينة المنورة الذكية بالهيئة.

ويهدف المنتدى إلى مناقشة مفاهيم المدن الذكية وعلاقتها بتحسين جودة الحياة وضمان الاستدامة بالإضافة إلى استعراض تجربة المدينة المنورة في التحول إلى مدينة ذكية، ومناقشة دور الابتكار في تعزيز التنمية المستدامة، إلى جانب التعريف بأدوات الابتكار الحضري، فضلاً عن المساهمة في تمكين رواد الأعمال لتطوير المنتجات التقنية عن طريق معامل الابتكار ومنصات المدن الذكية.

يُذكر أن المنتدى الذي تستضيفه المدينة المنورة للمرة الأولى، يحظى بمشاركة واسعة من القطاعات الحكومية والشركات التقنية المتخصصة على مستوى العالم لدعم خطة الهيئة في تعزيز مرتكزات برنامج المدينة الذكية الذي يستند على 6 محاور رئيسية تشمل رفاهية الانسان والبيئة والتقنية والسياحة وريادة الأعمال وتطوير الأحياء القديمة في المدينة المنورة.