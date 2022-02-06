الهيئة الأوروبية تطلق المؤتمر الافتراضي “مسلمو إفريقيا في مواجهة الإرهاب الاستراتيجية وآليات التطبيق”

البلاد – محمد عمر

نظمت الهيئة الأوربية للمراكز الإسلامية بالتعاون مع الجامعة الإسلامية بمنيسوتا الولايات المتحدة الأمريكية فرع السنغال والرابطة العربية الإفريقية المؤتمر الافتراضي “مسلمو إفريقيا في مواجهة الإرهاب الاستراتيجية وآليات التطبيق” على مدار ثلاثة أيام من الجمعة 4 فبراير وحتى الأحد 6 من الشهر ذاته.

ويتضمن برنامج المؤتمر في الجلسة الافتتاحية ومدتها 60 دقيقة كلمة لرئيس الهيئة وكلمة لرئيس الجامعة ورئيس الرابطة وكلمة الضيوف من أوروبا ومن إفريقيا ومن الدول العربية وشخصية عالمية معالي البروفيسور كامل إدريس رئيس محكمة التحكيم و الوساطة الدولية و عضو المحكمة الدائمة للتحكيم بلاهي و الرئيس السابق للمنظمة العالمية للملكية الفكرية .

يناقش المحور الأول التطرف والغلو بين الشباب المسلم في إفريقيا المفهوم والمظاهر والدوافع، تحت رعاية مدير الجلسة الأستاذ محمد جدة نائب رئيس الرابطة العربية الإفريقية وممثل الهيئة الأوربية للمراكز الإسلامية في السويد.

بينما يتضمن المحور الثاني مخاطر الفكر المتطرف وآثاره.. رؤية شرعية، تحت رعاية مدير الجلسة الدكتور خالد العربي إمام خطيب مسجد باريس الكبير – فرنسا.و نائب المجلس الوطني للأئمة بفرنسا

ويتضمن المحور الثالث: نحو معالجة منهجية لفكر الغلو والتطرف، تحت رعاية مدير الجلسة: الدكتور جعفر يايوش أمين عام الرابطة العربية الإفريقية.

ويشتمل المحور الرابع: استراتيجية تحصين الشباب من التطرف، تحت رعاية مدير الجلسة الدكتور أسامة الديري ممثل الهيئة الأوربية للمراكز الإسلامية في التشيك.

وتناقش الجلسة الخامسة استراتيجية الأسرة في حماية الأبناء من التطرف بحث في سبل الوقاية والتأطير، الأستاذة فاطمة الصويغ من السعودية ( باحثة بشؤون التطرف النسائي ).

كما تتضمن الجلسة الخامسة مقاربة ثقافية للوقاية من التطرف، رؤية من الواقع السويسري الأستاذة نعيمة الصروخ من سويسرا (مديرة جمعية تسامح بمدينة بيان في سويسرا).

وتناقش الجلسة الخامسة أيضا رهانات الجماعات المتطرفة في تعزيز خطاب العنف في إفريقيا مدير المركز النيجيري للبحوث العربية نيجيريا البروفيسور الخضر عبد الباقي محمد من دولة نيجيريا.

وأخير تتضمن الجلسة الخامسة (نحو تحصين شباب إفريقيا جنوب الصحراء من الفكر المنحرف وتجفيف مصادر التطرف في أوساطهم) الأسباب والعلاجات للدكتور حقار محمد أحمد من التشاد رئيس المركز الثقافي للبحوث والدراسات الإفريقية والعربية.

ولمدة 15 دقيقة تشهد الجلسة الختامية كلمات الشكر والتوصيات تحت رعاية مدير الجلسة الأستاذ محمود فضل مدير عام الهيئة السويسرية الدولية لحماية الوصية الشرعية.