الجيش اليمني يطوق “حرض”

عدن – البلاد

طوقت قوات ألوية اليمن السعيد التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، مدينة حرض الحدودية في محافظة حجة شمال غربي البلاد، من الاتجاهات كافة، وسيطرت على معسكر المحصام الاستراتيجي، بينما أعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطلب من المواطنين اليمنيين وعموم المدنيين عدم استخدام الطرق المؤدية إلى مدينة حرض حتى إشعار آخر باستخدامها، باعتبارها ضمن منطقة العمليات ويتم مراقبتها على مدار الساعة وسيتم استهداف أي تحركات على هذه الطرق، كما تطلب قيادة القوات المشتركة للتحالف من المواطنين اليمنيين عدم التواجد بالقرب من هذه الطرق حفاظاً على سلامتهم.

وبث الإعلام العسكري للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني تصريحات لقائد المنطقة اللواء الركن يحيى حسين صلاح، أعلن فيها تطويق المدينة بعد السيطرة على المعسكر المطل على حرض شرقاً، مؤكدا أنه بعد العملية العسكرية التي أطلقتها قوات المنطقة العسكرية باتت المدينة محاصرة، متوعداً عناصر الميليشيات بالموت في حال عدم تسليم أنفسهم بعد قطع خطوط إمدادهم. فيما وزع الإعلام العسكري التابع لألوية اليمن السعيد صوراً وفيديوهات للعملية العسكرية التي انطلقت من عدة محاور باتجاه حرض والتقدم جنوباً بالساحل اليمني. وأظهرت صور خاصة لحظة إطلاق التحالف راجمات صواريخه، نحو تعزيزات لميليشيات الحوثي قادمة من مديرية مستبأ في محافظة حجة، بعد سلسلة الخسائر التي تلقتها في مديرية حرض.

وفي السياق ذاته، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ 21 استهدافاً ضد ميليشيات الحوثي في مأرب وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مفيدا بتدمير 13 آلية عسكرية، بالإضافة إلى خسائر بشرية في صفوف ميليشيات الحوثي. ويأتي ذلك، بينما يواصل الجيش اليمني والمقاومة، تحقيق الانتصارات الميدانية على امتداد الجبهات لمحافظة مأرب وحجة، وسط خسائر وانهيارات واسعة في صفوف ميليشيا الحوثي. من جهته، أكد العميد حسين الحليسي، أن قوات الجيش الوطني وألوية العمالقة بعد تحريرها لمديرية حريب، تمكنت خلال اليومين الماضيين من التوغل في السلاسل الجبلية المحاذية لها والتي تتبع إدارياً مديرية العبدية وتحريرها. وقال إن هذه المواقع والمناطق تمثل أهمية استراتيجية كونها تعتبر الأقرب إلى حريب، وتم تجاوزها وقوات الجيش والعمالقة بعد فرار الميليشيا منها باتجاه عقبة أبلح.

يذكر أن قوات الجيش كانت حققت خلال الأسابيع الماضية تقدم ملحوظا على الجبهات في شبوة ومأرب، وحجة مؤخراً، في عملية واسعة كبدت الحوثيين خسائر فادحة.