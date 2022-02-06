الاتحاد يدك شباك أبها برباعية ويعزز صدارته للدوري

متابعة- محمود العوضي
تصوير- فيصل صالح
تمكن فريق الاتحاد من تحقيق فوز عريض على مضيفه أبها برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة.
جاءت جميع أهداف الاتحاد في الشوط الثاني، إذ افتتح رومارينيو الرباعية في الدقيقة 61 من ركلة جزاء، ثم أضاف حمدالله الهدف الثاني في الدقيقة 79، قبل أن يعزز عبد العزيز البيشي النتيجة بالهدف الثالث بعدها بدقيقة واحدة، ثم عاد حمدالله مرة أخرى ليختتم رباعية الاتحاد من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من المباراة.
بتلك النتيجة عزز الاتحاد صدارته لدوري المحترفين بـ44 نقطة، بينما تجمد رصيد أبها عند النقطة 25 في المركز الثامن. ويواجه الاتحاد ضيفه النصر خلال الجولة العشرين المقبلة، فيما يستضيف أبها الحزم على ملعبه.