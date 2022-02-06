استشاري: لا علاج سحرياً لفقدان الشم والتذوق

جدة ـ البلاد

قال استشاري الأمراض المعدية، البروفيسور عوض العمري، إن الدراسات أثبتت أن فقدان حاستي التذوق والشم لدى مصابي كورونا تصل مدتها إلى 21 يومًا وقد تستمر إلى 6 أسابيع.

وأضاف العمري أن فقد حاستي الشم والتذوق كانت أقل لدى المصابين بمتحور أوميكرون مقارنة بالمتحورات السابقة للفيروس.

وبينت الدراسات العلمية أن فقد حاستي الشم والتذوق عانى منها ما بين 40 إلى 50 بالمائة من المصابين بالمتحورات السابقة لكورونا.

وأضاف الدكتور العمري، إنه لا يوجد علاج سحري لفقد حاستي الشم والتذوق بسبب كورونا، وأن العلاج الأمثل هو القيام بالتدريب اليومي من مرتين إلى ثلاث مرات لحاستي الشم والتذوق باستخدام مواد ذات نكهات قوية. إلى ذلك كشف الخبير الطبي الروسي، أندريه زفونكوف، السبب الرئيسي لعدم إصابة كل أفراد الأسرة بفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن المناعة تختلف بين الأشخاص حتى لو كانوا يعيشون في نفس المنزل. وأوضح زفونكوف، وفقاً لموقع “Ura.ru” الروسي، أن السبب يكمن في اختلاف نسب مستوى الإنترفيرون في الدم بين أفراد الأسرة، إضافةً إلى المواد المختلفة التي تنتجها الخلايا في الغشاء المخاطي للأنف.

كما حذّر من قدرة الفيروس على اختراق دفاعات الجسم، مشدداً على ضرورة تلقي جرعات اللقاح والالتزام بالإجراءات الاحترازية وعلى رأسها التباعد الجسدي وارتداء الكمامات.