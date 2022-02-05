هل يغيب مدرب تشيلسي توخيل عن مواجهة الهلال بمونديال الأندية؟

أعلن نادي تشيلي الإنجليزي اليوم السبت في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني عن إصابة مدربه الألماني توماس توخيل بفيروس كورونا المستجد.

وعليه، سيغيب توخيل (48 عامًا) عن مباراة تشيلسي أمام بليموث أرجيل في دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي المقرر إقامتها أمسية اليوم السبت.

وقد تعوق إصابة مدرب تشيلسي توخيل بكورونا، سفره إلى الإمارات للمشاركة في كأس العالم للأندية بصفته حاملًا للقب مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويلعب تشيلسي الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية، في مواجهة الفائز من مباراة الهلال السعودي والجزيرة الإماراتي التي تقام الأحد.

في حال تأهل الهلال إلى نصف نهائي مونديال أندية، فإنه تشيلسي قد يخوض مباراته أمام الزعيم من دون المدرب توماس توخيل لحاجته إلى العزل.

وتقتضي بروتوكلات فيروس كورونا المعمول بها عالميًا، عزل الشخص المصاب بحد أقصى لمدة أسبوع واحد بحسب يومية “غارديان” البريطانية.