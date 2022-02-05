رونالدو يكمل عامه الـ37.. مسيرة أسطورة!

احتفل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم السبت 5 فبراير/ شباط 2022، بعيد مولده الـ37.
ويعتد رونالد أحد أبرز أساطير كرة القدم في العصر الحديث جنبًا إلى جنب مع غريمه ومنافسه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي.
نستعرض في التقرير التالي أبرز أرقام وبطولات وجوائز كريستيانو رونالدو خلال مسيرته التي جال خلالها في أكبر ملاعب الكرة الأوروبية.
HB 🎂 Cristiano Ronaldo, 3⃣7⃣ ans! (oui, oui, 37 🤪)
👀 Ses top buts en #UCL 🍿 pic.twitter.com/4SeGIBfhS8
— L'UEFA 🇫🇷 (@UEFAcom_fr) February 5, 2022
أرقام كريستيانو رونالدو التهديفية
919 مباراة
688 هدف
111 أسيست
4 بطاقات صفراء
7 بطاقات حمراء
بطولات كريستيانو رونالدو
5 دوري أبطال أوروبا
3 كأس السوبر الأوروبي
1 كأس أمم أوروبا
1 دوري الأمم الأوروبية
4 كأس العالم للأندية
3 الدوري الإنجليزي
2 الدوري الإسباني
2 الدوري الإيطالي
2 كأس الرابطة الإنجليزية
1 كأس الاتحاد الإنجليزي
2 كأس ملك إسبانيا
2 كأس السوبر الإسباني
1 كأس إيطاليا
2 كأس السوبر الإيطالي
2 كأس الدرع الإنجليزية
1 كأس السوبر البرتغالي
Turning 37 means nothing when you're eternal 🕰
Happy Birthday Cristiano Ronaldo 👏 pic.twitter.com/P9Z1HBvaXZ
— International Champions Cup (@IntChampionsCup) February 5, 2022
جوائز كريستيانو رونالدو
5 الكرة الذهبية
3 أفضل لاعب في أوروبا
2 أفضل لاعب في العالم (من الفيفا)
10 لاعب العام في البرتغال
5 لاعب العام في الدوريات المختلفة
هدّاف 19 بطولة خلال تاريخه
إنجازات كريستيانو رونالدو
الهداف التاريخي لكرة القدم في كل العصور
الهداف التاريخي لكرة القدم على مستوى المنتخبات
الهداف التاريخي لنادي ريال مدريد
الهداف التاريخي لمسابقة دوري أبطال أوروبا
الهداف التاريخي لمسابقة كأس أمم أوروبا
مسيرة رونالدو بين الفرق الأوروبية
1997- 2003 مع سبورتنغ لشبونه البرتغالي
2003- 2009 مع مانشستر يونايتد الإنجليزي
2009- 2018 مع ريال مدريد الإسباني
2018- 2021 مع يوفنتوس الإيطالي
2021- الآن مع مانشستر يونايتد الإنجليزي