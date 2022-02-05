رونالدو يكمل عامه الـ37.. مسيرة أسطورة!

احتفل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم السبت 5 فبراير/ شباط 2022، بعيد مولده الـ37.

ويعتد رونالد أحد أبرز أساطير كرة القدم في العصر الحديث جنبًا إلى جنب مع غريمه ومنافسه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي.

نستعرض في التقرير التالي أبرز أرقام وبطولات وجوائز كريستيانو رونالدو خلال مسيرته التي جال خلالها في أكبر ملاعب الكرة الأوروبية.



أرقام كريستيانو رونالدو التهديفية

919 مباراة

688 هدف

111 أسيست

4 بطاقات صفراء

7 بطاقات حمراء

بطولات كريستيانو رونالدو

5 دوري أبطال أوروبا

3 كأس السوبر الأوروبي

1 كأس أمم أوروبا

1 دوري الأمم الأوروبية

4 كأس العالم للأندية

3 الدوري الإنجليزي

2 الدوري الإسباني

2 الدوري الإيطالي

2 كأس الرابطة الإنجليزية

1 كأس الاتحاد الإنجليزي

2 كأس ملك إسبانيا

2 كأس السوبر الإسباني

1 كأس إيطاليا

2 كأس السوبر الإيطالي

2 كأس الدرع الإنجليزية

1 كأس السوبر البرتغالي

Turning 37 means nothing when you're eternal 🕰 Happy Birthday Cristiano Ronaldo 👏 pic.twitter.com/P9Z1HBvaXZ — International Champions Cup (@IntChampionsCup) February 5, 2022



جوائز كريستيانو رونالدو

5 الكرة الذهبية

3 أفضل لاعب في أوروبا

2 أفضل لاعب في العالم (من الفيفا)

10 لاعب العام في البرتغال

5 لاعب العام في الدوريات المختلفة

هدّاف 19 بطولة خلال تاريخه

إنجازات كريستيانو رونالدو

الهداف التاريخي لكرة القدم في كل العصور

الهداف التاريخي لكرة القدم على مستوى المنتخبات

الهداف التاريخي لنادي ريال مدريد

الهداف التاريخي لمسابقة دوري أبطال أوروبا

الهداف التاريخي لمسابقة كأس أمم أوروبا

مسيرة رونالدو بين الفرق الأوروبية

1997- 2003 مع سبورتنغ لشبونه البرتغالي

2003- 2009 مع مانشستر يونايتد الإنجليزي

2009- 2018 مع ريال مدريد الإسباني

2018- 2021 مع يوفنتوس الإيطالي

2021- الآن مع مانشستر يونايتد الإنجليزي