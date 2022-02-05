الرياضة

رونالدو يكمل عامه الـ37.. مسيرة أسطورة!

محمد ابو الوفاaccess_time4 / رجب / 1443 هـ       5 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
راتب رونالدو يُسبب أزمة مع مانشستر يونايتد

احتفل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم السبت 5 فبراير/ شباط 2022، بعيد مولده الـ37.

 

ويعتد رونالد أحد أبرز أساطير كرة القدم في العصر الحديث جنبًا إلى جنب مع غريمه ومنافسه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي.

 

نستعرض في التقرير التالي أبرز أرقام وبطولات وجوائز كريستيانو رونالدو خلال مسيرته التي جال خلالها في أكبر ملاعب الكرة الأوروبية.

 


أرقام كريستيانو رونالدو التهديفية

 

919 مباراة
688 هدف
111 أسيست
4 بطاقات صفراء
7 بطاقات حمراء

 

بطولات كريستيانو رونالدو

 

5 دوري أبطال أوروبا
3 كأس السوبر الأوروبي
1 كأس أمم أوروبا
1 دوري الأمم الأوروبية
4 كأس العالم للأندية
3 الدوري الإنجليزي
2 الدوري الإسباني
2 الدوري الإيطالي
2 كأس الرابطة الإنجليزية
1 كأس الاتحاد الإنجليزي
2 كأس ملك إسبانيا
2 كأس السوبر الإسباني
1 كأس إيطاليا
2 كأس السوبر الإيطالي
2 كأس الدرع الإنجليزية
1 كأس السوبر البرتغالي

 


جوائز كريستيانو رونالدو

 

5 الكرة الذهبية
3 أفضل لاعب في أوروبا
2 أفضل لاعب في العالم (من الفيفا)
10 لاعب العام في البرتغال
5 لاعب العام في الدوريات المختلفة
هدّاف 19 بطولة خلال تاريخه

 

إنجازات كريستيانو رونالدو

 

الهداف التاريخي لكرة القدم في كل العصور
الهداف التاريخي لكرة القدم على مستوى المنتخبات
الهداف التاريخي لنادي ريال مدريد
الهداف التاريخي لمسابقة دوري أبطال أوروبا
الهداف التاريخي لمسابقة كأس أمم أوروبا

 

مسيرة رونالدو بين الفرق الأوروبية

 

1997- 2003 مع سبورتنغ لشبونه البرتغالي
2003- 2009 مع مانشستر يونايتد الإنجليزي
2009- 2018 مع ريال مدريد الإسباني
2018- 2021 مع يوفنتوس الإيطالي
2021- الآن   مع مانشستر يونايتد الإنجليزي

m.abo.elwafa

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