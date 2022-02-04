الأولى يمكنك استبدال دبس الخروب بديلا للشيكولاتة!

يحتوي الخروب على الكثير من الألياف ومضادات الأكسدة ، بالاضافة إل كميات قليلة من الدهون والسكر ، إلى جانب أنه خالي من الكافيين والجلوتين ، وكون أن دبس الرمان مذاقه حلو بشكل طبيعي يمكن أن يساعد في إرضاء الرغبة الشديدة في تناول السكر في حين يمكن أن تساعد إضافة الخروب إلى نظامك الغذائي . فيتميز دبس الخروب أنه منخفض في نسبة الكوليسترول في الدم ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب ، كما أنه يخفف من مشاكل المعدة ويعالج الإسهال. وهو يعتبر مثل الكاكاو لأنه يحتوي على مادة البوليفينول وهي مادة تساعد في تقليل نسبة الكوليسترول في الدم، ويمكن استخدام دبس الخروب بنفس الطريقة في استخدام الشوكولاتة في جميع الوصفات تقريبا دون سعرات حرارية أو دهون وسكر.