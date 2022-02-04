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يمكنك استبدال دبس الخروب بديلا للشيكولاتة!

فرناس حفظيaccess_time3 / رجب / 1443 هـ       4 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

يحتوي الخروب على الكثير من الألياف ومضادات الأكسدة ، بالاضافة إل كميات قليلة من الدهون والسكر ، إلى جانب أنه خالي من الكافيين والجلوتين ، وكون أن دبس الرمان مذاقه حلو بشكل طبيعي يمكن أن يساعد في إرضاء الرغبة الشديدة في تناول السكر في حين يمكن أن تساعد إضافة الخروب إلى نظامك الغذائي .

فيتميز دبس الخروب أنه منخفض في نسبة الكوليسترول في الدم ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب ، كما أنه يخفف من مشاكل المعدة ويعالج الإسهال.

وهو يعتبر مثل الكاكاو لأنه يحتوي على مادة البوليفينول وهي مادة تساعد في تقليل نسبة الكوليسترول في الدم، ويمكن استخدام دبس الخروب بنفس الطريقة في استخدام الشوكولاتة في جميع الوصفات تقريبا دون سعرات حرارية أو دهون وسكر.

vernas hefzy

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