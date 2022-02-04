الرياضة

فيديو: ركلات ترجيح مصر والكاميرون في كأس إفريقيا

محمد ابو الوفاaccess_time3 / رجب / 1443 هـ       4 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
ركلات ترجيح مصر والكاميرون

تأهل منتخب مصر إلى نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 بفوزه أمام الكاميرون بركلات الترجيح 3-1 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي 0-0 سهرة الخميس.

 

وضربت مصر موعدًا مع السنغال يوم الأحد المقبل 5 فبراير في المباراة النهائية، فيما تلعب الكاميرون أمام بوركينا فاسو من أجل الفوز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

 

وتمكن حارس مرمى منتخب مصر محمد أبو جبل من التصدي لركلتي ترجيح وفي المقابل سجّل لاعبو الفراعنة ركلاتهم الثلاث جميعًا لتفوز مصر 3-1 في نهاية المشوار.

 

وباتت مصر أكثر منتخب يكسب ركلات ترجيح في تاريخ مسابقة كأس أمم إفريقيا بواقع 6 مرات، والثاني الذي يخوض 3 أوقات إضافية متتالية بعد كوت ديفوار بنسخة 1993.

 

ولعبت مصر 3 مرات أوقات إضافية متتالية في الدورة الحالية أمام كل من كوت ديفوار (فازت بركلات ترجيح) ثم المغرب (فازت 2-1) وأخيرًا الكاميرون (فازت بركلات ترجيح).

 

شاهد ركلات ترجيح مصر والكاميرون في كأس إفريقيا

 

 

m.abo.elwafa

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