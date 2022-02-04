الرياضة فلادان: الاتفاق جاهز للرائد.. وهدفنا النقاط الثلاث

الدمام- حمودالزهراني

أكد الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق على أهمية مواجهة فريقه عندما يحل ضيفاً على نظيره فريق الرائد السبت ضمن الجولة 19 من دوري المحترفين، مشيراً إلى أن فترة توقف الدوري كانت فرصة لتجهيز المصابين. وقال فلادان: استعددنا بشكل جيد خلال فترة توقف الدوري لأيام الفيفا وتخلل ذلك مباراة ودية مع الباطن، وحاولنا خلالها الاستفادة منها بشكل فني وبدني. بالطبع كانت فترة جيدة لاستعادة اللاعبين العائدين من الإصابة كما انتظم الدوليون بعد مشاركتهم مع منتخبات بلادهم”.

وأضاف فلادان: لاشك أن مباراة الرائد مهمة وليست سهلة كما هي باقي مباريات الدوري، ولكن سنكون على أهبة الاستعداد للظفر بنقاط المباراة”.