الأولى ردًا على مفاوضات الأهلي.. جيسوس: سأبدأ معكم الموسم القادم

البلاد – خاص علمت” البلاد” من مصادرها الخاصة أن هناك مفاوضات جرت مؤخرًا بين إدارة النادي الأهلي والمدرب البرتغالي خورجي جيسوس؛ من أجل قيادة الدفة الفنية للفريق الأول بالنادي الأهلي ليحل بديلاً للمدرب الحالي هاسي، بعد تراجع أداء الفريق فنيًا بشكل كبير. وقد جرت المفاوضات باتفاق بين الطرفين على كافة الأمور المترتبة، إلا أن المدرب البرتغالي اختلف على الموعد الفعلي للقدوم لتولي القيادة الفنية بعد أن رد على طلب استقطابه إلى بداية الموسم المقبل، في حين جاء طلب الأهلي بأن تكون البداية في خضم الموسم الجاري. ومازالت المفاوضات جارية بين الطرفين للوصول إلى لاتفاق على البداية الفعلية لقيادة جيسوس للأهلي. الجدير بالذكر أن المدرب البرتغالي سبق وأن خاض تجربة في دوري المحترفين السعودي بعد أن قاد نادي الهلال ما بين عامي 2018-2019.