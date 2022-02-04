الفن “رانيا وسكينة” مفاجأة مي عمر وروبي في رمضان 2022!

تشارك كل من الفنانة مي عمر والفنانة روبي في المارثون الرمضاني ببطولة مسلسل “رانيا وسكينة” تأليف محمد صلاح العزب وهو من إخراج شيرين عادل. ومن المقرر أن يبدأ التصوير بداية الأسبوع المقبل ، يبدو أن هذا العمل هو المفاجأة التي لم تصرح عنها الفنانة مي عمر أثناء حفل الـ joy awards الأسبوع الماضي عندما قالت أنها أنها تحضر لمفاجأة في شهر رمضان القادم. وستظهر مي عمر خلال أحداث المسلسل بشخصية أرستقراطية ، بينما تجسد الفنانة الروبي دور فتاة شعبية ، وتعيش الفنانة مي عمر في الفترة الحالية ، حالة من النشاط الفني المكثف ، خاصة في السينما حيث تعاقدت على بطولة 4 أفلام دفعة واحدة وهى بضع ساعات في يوم ما إخراج عثمان أو لبن ، وفيلم بنات رزق مع شيرين رضا وغادة عادل ، وفيلم تحت تهديد السلاح مع حسن الرداد ومن إخراج محمد عبد الرحمن حماقي إلى جانب ظهورها كضيفة شرف ضمن أحداث فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني ونيللي كريم وإخراج محمد سامي .