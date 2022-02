دي خيا يحقق إنجازًا غائبًا في الدوري الإنجليزي منذ 2016

حصد حارس مرمى مانشستر يونايتد، ديفيد دي خيا جائزة لاعب شهر يناير في الدوري الإنجليزي الممتاز، بحسب ما أعلن رابطة البريميرليغ اليوم الجمعة.

وأصبح دي خيا أول حارس مرمى في الدوري الإنجليزي يفوز بجائزة لاعب الشهر منذ الحارس الإنجليزي المخضرم لساوثهامبتون فريزر فورستر عام 2016.

دي خيا (31 عامًا) واصل تألقه في مجريات الموسم الحالي 2021-22 مع الشياطين الحمر، وفاز بجائزة لاعب الشهر في نادي مانشستر يونايتد للمرة الثالثة.

كما أن الإسباني المخضرم دي خيا حصد جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى على الإطلاق في مسيرته الممتدة في إنجلترا منذ صيف عام 2011.

وساهمت تصديات دي خيا الـ22 في شهر يناير في خروج يوناتيد منتصرًا أمام برينتفورد 3-1 ومتعادلًا أمام أستون فيلا 2-2، فيما انهزم ضد وولفرهامبتون 1-0.

شاهد تصديات دي خيا في شهر يناير بالدوري الإنجليزي

🧤 @ManUtd's hero between the sticks 🔴

Introducing your @EASPORTSFIFA Player of the Month for January 2022 – @D_DeGea #PLAwards pic.twitter.com/rBfIZRbFRk

— Premier League (@premierleague) February 4, 2022