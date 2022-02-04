الفراعنة يروضون الأسود الكاميرونية ويواجهون السنغال في نهائي” الكان”

متابعة- محمود العوضي
بعد لقاء ماراثوني، تمكن المنتخب المصري من بلوغ نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا الثالثة والثلاثين المقامة في الكاميرون، وذلك عقب فوزه على نظيره الكاميروني 3 /1 بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.
وبعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة والشوطين الإضافيين بدون أهداف، تم اللجوء إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب المصري وشهدت تألقا غير عادي للحارس المصري محمد أبوجبل.
وقد سجل للفراعنة اللاعبون” أحمد سيد زيزو ومحمد عبد المنعم ومهند لاشين”، فيما سجل للكاميرون فينسنت أبو بكر، وأضاع هارون موكودي وجيم وبتلك النتيجة سيواجه المنتخب المصري نظيره السنغالي يوم الأحد المقبل، فيما سيلعب المنتخب الكاميروني مع بوركينا فاسو في مباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت.