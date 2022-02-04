السديس: ترجمة التوصيات على الواقع لتهيئة كل السبل لينعم ضيوف الرحمن بأداء مناسكهم

جدة : البلاد

لم يكن لقاء الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل ؛ مؤخرا ؛ في الرياض بروتوكوليا او لالتقاط الصور على الاطلاق؛ فخلال اللقاء الذي استمر مايزيد عن الساعة في الرياض ؛ لم يتم مناقشة مجالات العمل المشترك بين الوزارة والرئاسة، وسبل تطوير منظومة الخدمات مواكبة لرؤية 2030 فحسب ؛ بل البحث التفصيلي لتحديد الالويات لطبيعة التعاون في المرحلة القادمة لخدمة قاصدين الحرمين؛ وبلورة العديد من التوصيات لتنفيذها و التي تضمنت تحقيق مبادئ الأنسنة للطرق الرئيسة المؤدية للحرمين وتطويرها الى جانب تطوير معايير وإجراءات الوصول الشامل في الأرصفة والمنحدرات والطرق المؤدية للحرمين ومرافقه الرئيسية واستخدام الألوان لتحقيق التبيان البصري لمساعدة ذوي الإعاقة وكبار السن.

وحظي موضوع تطوير منظومة التشجير وزيادة الغطاء النباتي بأهمية في النقاش؛ خصوصا تشجير الطرق المؤدية للحرمين ومواءمتها مع أشكال واحجام الشجيرات المزمع تبنيها ضمن نطاق المسجد الحرام والمسجد النبوي ؛ فضلا عن الحديث حول استحداث أنظمة للتلطيف المناخي وتبريد الهواء على غرار ما هو معمول به حالياً ضمن نطاق ساحات الحرمين . واكد الشيخ عبدالرحمن السديس في هذا الاطار بأن تحسين المناطق المركزية بالحرمين سيساهم وبشكل كبير في خدمة الحرمين الشريفين وايجاد بيئة آمنة وصحية.

( استبدال الاسفلت وتحسين الهوية البصرية و تطويرها بزخارف اسلامية) ومن الموضوعات التي تم تناولها في الاجتماع ؛ السبل الكفيلة لاستبدال الاسفلت الأرضي بالمناطق المخصصة للمشاة بمواد ملساء أو اسمنتية تساعد على المشي الى جانب تحسين الهوية البصرية لكافة العناصر المختلفة عند مداخل الساحات ودراسة تطويرها بزخارف ذات طابع إسلامي، و تحسين جودة وتطوير منظومة التنظيف وتصريف السيول وتطوير أنظمة الإنارة على مداخل المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ونظرا لأهمية ملف المنظومة الإرشادية فقد تمت اتخاذ التوصية بتطوير لوحات إلكترونية للاستدلال على المرافق الرئيسية التابعة للرئاسة العامة ومنها معرض عمارة الحرمين ومكتبة الحرم المكي الشريف ومصنع كسوة الكعبة المشرفة، بكافة اللغات واستخدام القنوات لبث الرسائل الاسترشادية والترحيبية المختلفة على الطرق السريعة ومداخل مكة والمدينة . ومن مخرجات اللقاء ايضا العمل على تعزيز البنية التحتية للحرمين من أنفاق أرضية ومنظومة السلالم الكهربائية من النواحي التشغيلية لها، و وضع خطط وأعمال الصيانة الدورية والموسمية والوقائية وفق النطاق الجغرافي والمناطقي التابع للوزارة..

وتم ايضا الاتفاق على توصية لتسهيل حصول منسوبي الرئاسة العام على المنتجات السكنية المتنوعة. ولكي يكون هناك الية لتنفيذ المخرجات والتوصيات تم الاتفاق لتكوين فريق عمل مشترك بين الرئاسة العامة و وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتنفيذ توصيات الاجتماع وترجمتها على أرض الواقع، ومتابعتها لكي نحقق الهدف المرجو منها..

وأكد الشيخ عبدالرحمن السديس على اهمية تفعيل توصيات الاجتماع وترجمتها على أرض الواقع، ولتهيئة كل السبل والمقومات لينعم ضيوف الرحمن بأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

وكان الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي قد التقى خلال زيارته للرياض مؤخرا عدد من الوزراء وتم خلال اللقاءت توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بين الرئاسة والوزارات المعنية .