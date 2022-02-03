الرياضة 5 سعوديات يتأهلن لنصف نهائي بطولة مصر الدولية للبلياردو

الدمام- حمودالزهراني

تأهلت خمس لاعبات من المنتخب السعودي للبلياردو للسيدات إلى الدور النصف النهائي في بطولة البلياردو الدولية التي تستضيفها مصر، ويشارك فيها المنتخب السعودي للسيدات في أول مشاركة خارجية له. حيث تأهلت اللاعبتان نجلاء النعيمي وآلاء الحلوة إلى دور الأربعة في منافسات 8 كرات، بينما تأهلت اللاعبتان لارا الزنان وندى الزهراني إلى دور الأربعة في منافسات 10 كرات، وفي منافسات 9 كرات تأهلت اللاعبة سهراب شكري إلى الدور النصف النهائي. وتقام “اليوم الجمعة” الأدوار النهائية في جميع المنافسات؛ حيث يتحدد أصحاب المراكز الأولى في البطولة.

وأبدى رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري سعادته بالمستويات التي قدمت من قبل اللاعبات في أول مشاركة خارجية لهن، وأثنى على الإعداد الفني من قبل مدرب المنتخب منصور الخنفري والتنظيم الإداري من قبل مديرة المنتخب نجلاء العليان. وتمنى الدكتور الشمري التوفيق للاعبات في الأدوار النهائية وتحقيق أفضل النتائج التي تدفعهن لتحقيق المزيد في المستقبل.