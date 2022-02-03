3 مكونات منزلية تنسف قشرة الشعر نهائياً

لا تسبب قشرة الرأس حكة في فروة الرأس فحسب بل تؤدي أيضًا إلى تساقط الشعر وتسبب ظهور نتوءات على فروة الرأس وبثور على الجبهة

وللتخلص من القشرة هناك 3 مكونات منزلية متاحة يمكن أن تخلصك نهائياً من قشرة الشعر

1- خل التفاح

إذا كان لديك فروة رأس جافة وقشرة فإن استخدام خل التفاح يمكن أن يكون مفيدًا للغاية

يمكنك مزج أجزاء متساوية من الخل والماء وغسل شعرك به بعد غسل الشعر بالشامبو

يمكنك أيضًا استخدام خل التفاح المركز لعلاج مشاكل قشرة الرأس الشديدة

يمكنك أخذ نصف كوب من خل التفاح وإضافة 2-3 ملاعق كبيرة من الماء فيه

انقليها في زجاجة رذاذ ورشيها على فروة رأسك

دلكيه واتركيه لبضع ساعات ثم اغسليه بالشامبو

2- عصير الليمون

إن استخدام عصير الليمون على فروة رأسك مرة واحدة في الأسبوع يمكن أن يحافظ على قشرة الرأس إلى الأبد

لكن يجب عدم استخدام عصير الليمون المركز مباشرة على فروة الرأس

يمكنك تخفيف عصير الليمون بقليل من الماء وتطبيقه على فروة الرأس

يعد خلط عصير الليمون مع عبوة الحناء أيضًا طريقة رائعة أخرى لإدراجه في روتين العناية بالشعر

3- الثوم

له خصائص قوية مضادة للميكروبات يمكن أن تعالج البثور وقشرة الرأس

يمكنك سحق الثوم ووضع المعجون على فروة رأسك

إذا كانت الرائحة قوية جدًا بالنسبة لك فيمكنك دائمًا مزج بعض العسل معه

دلكي المزيج على فروة رأسك لمدة 10-15 دقيقة

اتركيه لمدة ساعة ثم اغسليه بالشامبو

ستلاحظين نتائج رائعة في غضون أسابيع قليلة