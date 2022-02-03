3 ماسكات منزلية للتخلص من البقع الداكنة

تعتبر البقع الداكنة مشكلة شائعة في الوقت الحاضر مع التلوث والتعرض لأشعة الشمس واستخدام منتجات العناية بالبشرة الخاطئة

يمكنك العثور على مكونات فعالة بنفس القدر في منزلك تساعد على تلاشي البقع الداكنة والعيوب سواء كانت من ندبات حب الشباب أو فرط التصبغ بدون آثار جانبية

1- ماسك الكركم بالعسل

للعسل خصائص مضادة للبكتيريا كما يمنع مشاكل الجلد

يعمل هذا القناع أيضًا على إبطاء الشيخوخة وترطيب البشرة وتحسينها

اخلطي ملعقة كبيرة من العسل مع رشة كركم

يوضع القناع على الوجه بالكامل أو على البقع الداكنة فقط

اغسليه بعد 20 دقيقة بالماء الفاتر

يمكنك استخدام هذا القناع مرتين يوميا

2- ماسك اللبن الرائب ودقيق الشوفان

هذا الماسك سهل التحضير ويمكن وضعه في لمح البصر

يشتهر اللبن الرائب بخصائص تفتيح البشرة وترطيبها بينما يساعد دقيق الشوفان على إزالة الخلايا الميتة وازالة البقع الداكنة من بشرتك

خذي اللبن الرائب ودقيق الشوفان واخلطيهم لتشكيل عجينة سميكة

ضعي هذا الماسك على الجلد واتركيه لمدة 30 دقيقة

بعد غسل القناع بالماء البارد ستشعرين بعلاج تقشير لطيف وإشراق واضح في لون بشرتك

3- ماسك البطاطس والليمون

البطاطس عنصر متوفر بسهولة في المطبخ يعمل بشكل مذهل لإزالة البقع الداكنة

حيث يحتوي على إنزيم الكاتيكولاز الذي يعمل على تصبغ البشرة والعيوب والبقع الداكنة

كما أنه يحتوي على عوامل تبييض طبيعية ويفتح البقع الداكنة ويوحد لون البشرة

سيؤدي استخدام عصير الليمون كمكون إلى تثبيت عملية تفتيح البشرة لأن كلاهما له خصائص تبييض

يمكنك استخدام البطاطس النيئة أو المسلوقة لعمل هذا القناع

قشري البطاطس وابشريها وأضيفي إليها بضع قطرات من عصير الليمون واخلطيها جيدًا

ضعي الماسك على الوجه واتركيه لفترة من الوقت

اغسليه جيدًا

استخدمي الماسك ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على نتائج واضحة