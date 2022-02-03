المحليات

وزير التعليم يلتقي عدداً من الملحقين الثقافيين المعيّنين في 7 دول

صحيفة البلادaccess_time2 / رجب / 1443 هـ       3 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

التقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم الخميس عدداً من الملحقين الثقافيين المعيّنين في دول البحرين وعمان والكويت والمغرب والهند وباكستان وماليزيا.

ونوه وزير التعليم خلال اللقاء بدعم واهتمام القيادة الرشيدة –حفظها الله- لقطاع التعليم، ودعم الملحقيات الثقافية، ودورها في التكامل مع الجهود الوطنية، وتعزيز مكانة المملكة وعلاقاتها الدولية، وتطوير التعاون مع المؤسسات التعليمية والثقافية، مشيراً معاليه إلى دور الملحقيات في دعم الرحلة التعليمية لأبنائنا من الطلاب والطالبات المبتعثين والدارسين في الخارج، والتواصل معهم والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وتنسيق وتكامل الجهود مع سفارات المملكة في الخارج بما يعزز توحيد الجهود والتعاون المستمر.

حضر اللقاء معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار د.محمد بن أحمد السديري، وعدد من مسؤولي الوزارة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *