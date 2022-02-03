وزير التعليم يلتقي عدداً من الملحقين الثقافيين المعيّنين في 7 دول

البلاد : متابعات

التقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم الخميس عدداً من الملحقين الثقافيين المعيّنين في دول البحرين وعمان والكويت والمغرب والهند وباكستان وماليزيا.

ونوه وزير التعليم خلال اللقاء بدعم واهتمام القيادة الرشيدة –حفظها الله- لقطاع التعليم، ودعم الملحقيات الثقافية، ودورها في التكامل مع الجهود الوطنية، وتعزيز مكانة المملكة وعلاقاتها الدولية، وتطوير التعاون مع المؤسسات التعليمية والثقافية، مشيراً معاليه إلى دور الملحقيات في دعم الرحلة التعليمية لأبنائنا من الطلاب والطالبات المبتعثين والدارسين في الخارج، والتواصل معهم والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وتنسيق وتكامل الجهود مع سفارات المملكة في الخارج بما يعزز توحيد الجهود والتعاون المستمر.

حضر اللقاء معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار د.محمد بن أحمد السديري، وعدد من مسؤولي الوزارة.