مصادرة وإتلاف أكثر من 30 كجم تبغ

مكة المكرمة ـ أحمد الاحمدي

أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، معملا مخالفاً للتبغ في نطاقها الإشرافي، وذلك في إطار تكثيف الجولات الرقابية لضبط المخالفات والظواهر السلبية.

وأوضحت بلدية العزيزية، أن الفرق الرقابية نفذت عدة جولات ميدانية على عدد من المواقع ضمن النطاق الإشرافي للبلدية، أسفر عنها ضبط وإغلاق معملاً مخالفاً يتم بداخله خلط التبغ ومشتقاته، مشيرة إلى مصادرة وإتلاف 11 كجم من الجراك 13 كجم من المعسل، إضافة إلى 10 كجم من التنباك وإغلاق الموقع فوراً، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكَّدت وكالة البلديات على تكثيف هذه الجولات في إطار حرص الأمانة على تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ.