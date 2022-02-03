في “طواف السعودية “.. الهولندي “جروينويغن” يفوز بالثالثة.. والكولومبي سانتياغو يتصدر

متابعة- هاني البشر
تمكن الدراج الهولندي “ديلان جروينويغن” من فريق بايك إكسينج الفرنسي، من حسم لقب المرحلة الثالثة من سباق “طواف السعودية 2022″، اليوم الخميس، الذي تنظمه وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات في محافظة العلا، كإحدى الفعاليات المندرجة تحت برنامج “جودة الحياة”.
وقد توج وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب عبد العزيز المسعد، الهولندي “ديلان جروينويغن” بجائزة المركز الأول لهذه المرحلة، بعد قطعه المسافة الإجمالية البالغة 181.2 كيلومتر، بزمن قدره 5:11:22 ساعة، فيما حل ثانياً الدراج الإنجليزي دانيال مكلاي من فريق بي آند بي هوتيلز – كيه تي إم (فرنسا)، وجاء ثالثاً الدراج الأسترالي كاليب إيوان من فريق «لوتو سودال» البلجيكي.
وبعد قطع المتسابقين مسافة 543.1 كيلومتر بنهاية المرحلة الثالثة اليوم، يتصدر الدراج الكولومبي «سانتياغو بويتراغو» من فريق بحرين فيكتوريوس الترتيب العام في السباق، قبل مرحلتين من الختام بـ 61 نقطة، يليه الدراج الأسترالي كاليب إيوان من فريق «لوتو سودال» البلجيكي بـ 31 نقطة.
وكانت المرحلة الثالثة قد انطلقت من أمام “بئر هداج” في تيماء أحد أضخم الآبار بالمملكة العربية السعودية، وأكثر المسارات الخمسة سلاسة، وانتهت قبالة القلعة في مركز البلدة القديمة، فيما تنطلق غداً الجمعة المرحلة الرابعة من “طواف السعودية 2022” – السباق الجبلي- لمسافة 149.3 كيلومتر، حيث ستكون نقطة الانطلاق من المتنزه الشتوي، والختام في مطل حرة عويرض.