على خُطى رونالدو.. مارسيلو إلى يوفنتوس الإيطالي

زعمت شبكة “سكاي سبورتس” الخميس أن مدافع نادي ريال مدريد الإسباني مارسيلو اتفق مع يوفنتوس الإيطالي، للانتقال إليه بنهاية الموسم الجاري 2021-2022.

ويقضي مارسيلو (33 عامًا) موسمه الـ15 تواليًا مع ريال مدريد منذ الالتحاق بصفوفه عام 2007 قادمًا من نادي فلومينينسي البرازيلي مقابل نحو 6.5 مليون يورو.

ويتمتع مارسيلو بشعبية واسعة لدى جماهير نادي ريال مدريد، لكن اللاعب البرازيلي قد يجد نفسه بقميص يوفنتوس بنهاية الموسم الحالي إثر تعثر مفاوضات التجديد.

وينتهي عقد مارسيلو مع النادي الملكي في الصيف المقبل للعام الجاري 2022، ولا يبدو أن إدارة ريال مدريد متمسكة بخدمات اللاعب الأعسر في ظل تقدمه في العمر.

عطفًا على تلك المعطيات، أكدت شبكة “سكاي سبورتس” وجود اتفاق بين مارسيلو وإدارة يوفنتوس لإبرام صفقة انتقال حر في نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة، وبذلك قد تصبح صفقة انتقال مارسيلو إلى اليوفي هي الثانية من نوعها بين الناديين، بعد استقطاب النادي الإيطالي لخدمات الأسطورة كريستيانو رونالدو عام 2018 من ريال مدريد.

وسجّل مارسيلو 38 هدفًا بقميص ريال مدريد خلال 537 مباراة في جميع البطولات، فضلًا عن تقديمه 101 تمريرة حاسمة إلى زملائه وحصده عشرات الألقاب، أبرزها 4 مرات بطلًا لمسابقة دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى 5 ألقاب في الدوري الإسباني “لا ليغا” و4 مرات بطلًا لكأس العالم للأندية، و5 مرات بطلًا لكأس السوبر الإسباني.