طريقة عمل لازانيا الفراولة

لازانيا الفراولة هذه عبارة عن حلوي ذات طبقات لذيذة تمزج بين نكهة تشيز كيك الجبن وجيلي الفراولة

المقادير اللازمة

للطبقة الأولي

36 حبة بسكويت أوريو فانيليا

6 ملاعق كبيرة زبدة ذائبة

للطبقة الثانية

240 جرام جبنة كريمي طرية

كوب سكر بودرة

240 جرام كريمة خفق باردة

1-2 ملاعق كبيرة حليب بارد إذا لزم الأمر

للطبقة الثالثة

عبوة جيلي بنكهة الفراولة

1/2 كوب ماء مغلي

1/2 كوب ماء بارد

240 جرام كريمة خفق باردة

للوجه

240 جرام كريمة مخفوقة باردة

فراولة مقطعة إلى شرائح

شوكولاتة بيضاء مبشورة

طريقة العمل

الطبقة الاولي

افرمي البسكويت حتي يصبح ناعم

تضاف الزبدة المذابة للبسكويت وتخلط حتى تمتزج

يضغط الخليط في قاع طبق بايركس ويوضع في الفريزر أو الثلاجة لمدة 5 دقائق

الطبقة الثانية

اخفقي الجبن حتى يصبح المزيج رقيقًا

أضيفي السكر البودرة

امزجي حتى يتجانس

اضيفي كريمة الخفق ثم الحليب إذا لزم الأمر للتخفيف

ضعي الخليط برفق فوق البسكويت

رصي نصف الفراولة المقطعة فوقه

ضعيه في الفريزر أو الثلاجة لمدة 5 إلى 10 دقائق أخري

الطبقة الثالثة

اخلطي الجيلي والماء الساخن

اخفقي حتى يذوب

ثم يضاف الماء البارد

دعيه يبرد قليلاً لمدة 5 إلى 10 دقائق

ثم اخفقيه في كريمة الخفق الباردة

يوزع فوق طبقة جبنة الكريمة

ثم ضعه في الفريزر أو الثلاجة لمدة 20 دقيقة للسماح للجيلي بالتماسك

ضعي ما تبقى من كريمة الخفق البيضاء في الأعلى

ثم ضعيها في الثلاجة لمدة 2 إلى 3 ساعات قبل التقديم

التقديم

أخرجيها من الثلاجة قبل التقديم مباشرة

ثم أضيفي الفراولة الطازجة والشوكولاتة البيضاء وقدميها وهي باردة