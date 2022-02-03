طريقة عمل دارك شوكليت باوند كيك

الدارك شوكليت أو الشوكولاتة الداكنة من انواع الشوكولاتة المفضلة للكثيرين لعدم احتوائها علي سكر بنسبة مرتفعة كما أنها مضاد رائع للاكسدة فما رأيك في تقديمها مع كيك!

المقادير اللازمة

2 كوب دقيق لجميع الأغراض

2 ملاعق صغيرة ملح

نصف كوب ماء مغلي

1 1/4 كوب من الكاكاو الداكن غير المحلى

150 جرام شوكولاتة داكنة مقطعة

453 جرام زبدة غير مملحة طرية

2 1/2 كوب سكر

كوب سكر بني فاتح

1 ½ ملاعق كبيرة فانيليا

10 بيضات كبيرة في درجة حرارة الغرفة

طريقة العمل

سخني الفرن مسبقًا إلى 325 درجة فهرنهايت

في وعاء اخلطي الدقيق والملح

ضعي الكاكاو والشوكولاتة في وعاء متوسط

صبي الماء على الكاكاو وقلبي حتى تختفي الكاكاو وتذوب الشوكولاتة

دعي الشوكولاتة تبرد 5 دقائق

في وعاء آخر نضيف الزبدة ومزيج الشوكولاتة والسكر البني والفانيليا

يخفق على سرعة متوسطة من 2 إلى 3 دقائق

يضاف البيض واحدًا تلو الآخر ويخفق حتى يتجانس

قللي السرعة إلى منخفضة وأضيفي خليط الدقيق ببطء

امزجي حتى يتجانس

صبي الخليط في صينية خبز محضرة

اخبزي الكيك لمدة 75 إلى 85 دقيقة أو حتى تدخلي عود أسنان في المنتصف ويخرج نظيفًا

تبرد الكيك في الصينية لمدة 20 دقيقة

ثم ترفع الكيك من الصينية وتبرد لمدة 3 ساعات أو طوال الليل

تقدم بحسب الرغبة مع الإضافات المفضلة