بطولة السعودية الدولية للقولف بوابة الصدارة العالمية لـ”جونسون”

جدّة- خالد مرضاح
يتطلّع البطل الحالي الأمريكي داستن جونسون إلى العودة للمركز الأوّل في تصنيف لاعبي القولف للعام 2022 من خلال سعيه للفوز للمرّة الثالثة في بطولة السعودية الدولية للقولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة.
وسيدافع جونسون (37 عاماً) عن لقبه في البطولة التي تقام من 3 إلى 6 فبراير في ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وهو اللاعب الوحيد الذي حقّق لقب هذه البطولة مرتين على مدار تاريخها.
وكان جونسون قد حقّق لقبه الأوّل عام 2019 في النسخة الأولى من البطولة. وفي العام 2020، حصل جونسون على المركز الثاني، ليعود في عام 2021 ويحرز اللقب بطريقة مشابهة للقبه الأوّل عبر تفوّقه بضربتين تحت المعدل أمام أقرب منافسيه.
ويعدّ جونسون، الذي يحتلّ المركز الخامس في التصنيف العالمي، أحد اللاعبين الثلاثة المصنفين ضمن العشرة الأوائل في العالم الذين يشاركون في البطولة، وهم بالإضافة إلى جونسون، زاندر شوفلي وبرايسون ديشامبو. ويعدّ تواجد هؤلاء اللاعبين سببًا رئيسًا لجعل النسخة الحالية للبطولة الأقوى من حيث الأسماء في تاريخ الجولة الآسيوية، كما أنّها قد تكون بوابة عودة جونسون لصدارة التصنيف العالمي في حال فوزه بها مجددًا.
وعن سؤاله عن أهدافه للعام الحالي وحول ما إذا كان تصدّر التصنيف العالمي منها، قال جونسون: “بكلّ تأكيد! منذ قدومي إلى السعودية في العام الأوّل، أُعجبت كثيرًا بالملعب وحقّقت نتائج مميزة في مشاركاتي ولدي ذكريات جميلة جدًا، ولذا أتطلّع دائمًا للقدوم هنا والمنافسة في هذه البطولة التي أستمتع بها، واللعب على ملعب رائع يتطوّر عامًا بعد عام ويزداد صعوبة أيضًا. سأبذل قصارى جهدي للفوز مجددًا هنا يوم الأحد”.
وأضاف جونسون: “لقد قام منظمو البطولة بعمل رائع ونجحوا بجذب أقوى الأسماء في هذه الرياضة. أظن أن قائمة الأسماء المشاركة هذا العام هي الأفضل على الإطلاق في تاريخ هذه البطولة، وبوجود العديد من المواهب واللاعبين الرائعين، ستكون البطولة تنافسيّة للغاية”.
وكان الأمريكي المصنف الخامس عالمياً قد شارك في حصة تدريبية مع نجمي المنتخب السعودي للقولف المشاركين في البطولة فيصل سلهب وسعود الشريف وأثنى على موهبتهما وقدّم لهم بعض النصائح مع استعدادهم للمشاركة في البطولة إلى جانب زميلهما عثمان الملا.
وقال جونسون: “فيصل وسعود يمتلكان الموهبة وأرغب في رؤيتهما يحققان نجاحات على الصعيد الدولي. لقد تابعا الكثير من البطولات المشابهة لبطولة السعودية الدولية ويعلمون مدى صعوبة التجربة وما يتطلبه الأمر من مجهود، أتمنى لهما التوفيق والنجاح في المستقبل”.
في حين عبّر سعود الشريف عن سعادته بالانضمام لقائمة الأسماء المشاركة في البطولة وعن امتنانه للفرص التي تتيحها بطولة السعودية الدولية من حيث الاحتكاك بنخبة لاعبي القولف في العالم، وقال: “شرف عظيم بالنسبة لي أن أمثل المملكة في مثل هذه البطولات التي تضم مجموعة من أفضل لاعبي القولف من مختلف الجولات العالمية. وأشكر الاتحاد السعودي للقولف وقولف السعودية على دعمهم المستمر وجهودهم البارزة لتطوير وتنمية رياضة القولف في المملكة”.
وأضاف الشريف: “طموحي هو الاحتراف في الجولات العالمية وأن أصبح أول لاعب عربي محترف فيها. عملت في الفترة الماضية بجد وكنت أتدرب بشكل جيد مع المدرب وبقية زملائي، وأنا متحمس حقاً للمشاركة في البطولة وآمل أن أقدم نتائج مميزة وأن أعكس صورة إيجابية للاعب السعودي”.
وستكون نسخة هذا العام هي الأولى تحت مظلة الجولة الآسيوية، ونقطة الانطلاق لشراكة طويلة الأمد تمتد لعشر سنوات بين الجولة الآسيوية وبطولة السعودية الدولية لتصبح هذه البطولة حدثًا رئيسيًا ضمن روزنامة الجولة.
من جهته، قال اللاعب البريطاني لي ويستوود: إنّه سعيد بالشراكة التي أبرمتها السعودية مع الجولة الآسيوية وقال: “من الرائع رؤية الاستثمار الكبير الذي تقوم به السعودية والجولة الآسيوية. أنا أحب المنافسة هنا وحقّقت العديد من النجاحات. البطولة تشهد تطورًا مستمرًا عامًا تلو العام، وقائمة المشاركين تزداد قوّة أيضًا، كما أن الملعب شهد تحسينات كبيرة على مختلف الأصعدة”.
وأبدى الأسترالي كاميرون سميث إعجابه بالملعب قائلًا: “الملعب رائع للغاية خصوصًا أنّه يضم 16 حفرة. لون المياه يسرق القلوب، لقد سمعت أن المكان رائع، لكنني ذُهلت أكثر عند وصولي ورؤية جمال الملعب. المنظمون يقومون بمجهود رائع، وأتطلّع بحماس لبدء البطولة والتنافس مع أقوى اللاعبين العالميين”.