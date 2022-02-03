الرياضة بالميراس البرازيلي يصل أبوظبي للمشاركة في كأس العالم للأندية

أبوظبي- وكالات

وصلت بعثة نادي بالميراس البرازيلي إلى أبوظبي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية FIFA الإمارات العربية المتحدة 2021™، حيث يتطلع النادي للفوز بلقب جديد يضاف إلى سجله الحافل بالإنجازات، بما في ذلك فوزه بلقب كوبا ليبرتادوريس 2021 الذي أهّله للمشاركة في البطولة. وتقام بطولة كأس العالم للأندية FIFA الإمارات العربية المتحدة 2021™ بين 3 و12 فبراير بمشاركة ست أندية أخرى إلى جانب نادي بالميراس، التي تضم نادي مونتيري المكسيكي (ممثل اتحاد أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والبحر الكاريبي لكرة القدم)، ونادي الأهلي المصري (ممثل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم)، ونادي تشيلسي الإنجليزي (ممثل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم)، ونادي الهلال السعودي (ممثل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم)، بالإضافة إلى نادي إيه إس بيراي بطل الدوري التاهيتي (ممثل اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم)، ونادي الجزيرة الإماراتي بطل الدوري الإماراتي. وسجل نادي بالميراس مشاركته الأولى في بطولة كأس العالم للأندية FIFA خلال العام الماضي، عندما حصد على المركز الرابع بعد خسارته أمام نادي تايجرز أونال المكسيكي في النصف النهائي، ونادي الأهلي المصري بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث. كما نجح نادي بالميراس بالدفاع عن لقبه والفوز ببطولة كوبا ليبرتادوريس 2021 تحت إدارة المدرب أبيل فيرناندو فيريرا، ويسعى النادي لإحراز بطولة العالم بالاعتماد على مهارات الثلاثي الشهير إدواردو بيريرا رودريغيز (دودو) ورونيلسون باربوسا (روني) ورافائيل فيغا. ويستهل نادي بالميراس مشاركته في البطولة من الدور نصف النهائي، حيث يتطلع ليصبح خامس الأندية البرازيلية التي تفوز باللقب بعد نادي كورينثيانز (2000، 2012)، ونادي ساو باولو (2005)، ونادي إنترناسيونال (2006). ويخوض نادي بالميراس، الذي يتخذ من مدينة ساو باولو البرازيلية مقراً له، أولى مبارياته في الدور نصف النهائي يوم الثلاثاء 8 فبراير المقبل في الساعة 7.30مساءً بتوقيت السعودية، التي يواجه فيها الفائز من لقاء نادي الأهلي المصري مع نادي مونتيري المكسيكي الذي يقام يوم السبت 5 فبراير في استاد “آل نهيان”.