الصندوق السعودي للتنمية يوقع ثلاث مذكرات تفاهم مشتركة مع سلطنة عمان

مسقط : البلاد

وقّع الصندوق السعودي للتنمية في سلطنة عمان ثلاث مذكرات تفاهم مع وزارة المالية العمانية لتمويل عدد من المشاريع بنحو (244) مليون دولار, وذلك انطلاقًا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- واستجابة لجهود تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين.

ووقع مذكرات التفاهم من جانب الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، ومن جانب سلطنة عمان معالي وزير المالية سلطان بن سالم الحبسي.

وتهدف مذكرة التفاهم الأولى إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم تمويل لدعم المحفظة الاقراضية للقروض الميسّرة في مختلف القطاعات بمبلغ حوالي (150) مليون دولار، ويأتي جزء من هذا التمويل لإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المحافظات وذلك للاستفادة من الميزة النسبية وتنميتها لكل محافظة، إلى جانب تعظيم منافع تأسيس وتمويل توسعة المشاريع القائمة للمؤسسات العمانية الصغيرة والمتوسطة بما يتضمن مساهمة القطاع الخاص في التنمية ودعم استيعاب الباحثين عن العمل، وتهدف مذكرتي التفاهم الأخرى إلى المساهمة في تمويل مشاريع تطوير البنية الأساسية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

ورحب معالي وزير المالية العمانية بتوقيع مذكرات التفاهم مع الصندوق السعودي للتنمية, مشيراً إلى أن هذه المذكرات تأتي تتويجاً للعلاقات التاريخية

والشراكة الوثيقة بين المملكة وسلطنة عمان ورؤية قيادة البلدين، حيث ستسهم في فتح آفاق للتعاون على مستويات عديدة، من بينها دعم ريادة الأعمال في السلطنة وتطوير البنى الأساسية، إلى جانب النهوض بالمشاريع الاقتصادية.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية أن جهود المملكة تهدف من خلال إسهامات الصندوق في توقيع هذه المذكرات إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وانطلاقاً من الدور الفاعل الذي يقوم به الصندوق في دعم مسارات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول النامية.