الزعاق: رجب أول شهور الاعتدال وفيه 3 مواسم مهمة

جدة ـ ياسر بن يوسف

قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن شهر رجب يعد أول شهور الاعتدال ويحتوي بين دفتيه 3 مواسم مهمة، وهي بذرة الست والعقارب وأمطار المراويح.وأضاف الزعاق أن معظم أيام شهر رجب داخلة في موسم العقارب، وهو الموسم الذي نعيش فيه 4 فصول في يوم واحد، ويتميز كذلك بكثرة السحب الصيفية العلوية.

إلى ذلك توقّع الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني أن تشهد المملكة أجواءً باردة على المنطقة الشمالية ومعتدلة على منطقتي مكة وجازان.

وفي سياق متصل قال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، إن التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة تستمر بدءًا من اليوم الخميس حتى بعد غد السبت.

وأوضح محلل الطقس، أن الحالة الجوية الشديدة قد تصل فيها سرعة الرياح إلى 55 كيلومترًا في الساعة وتنخفض درجات الحرارة في الجوف والحدود الشمالية وتبوك وحائل والمدينة المنورة ومكة المكرمة والشرقية والقصيم والرياض وتصل نجران في آخر الأسبوع مع تكون عواصف رملية ، وتابع، أن التوقعات تشير إلى هطول أمطار خفيفية على الجوف وتبوك والمدينة المنورة وحائل والحدود الشمالية والمرتفعات مع تكون ثلوج في مرتفعات تبوك.

واستطرد أن تلك الحالة يليها انخفاض في درجات الحرارة وصقيع يومي السبت والأحد المقبلين على تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل والأجزاء الشمالية من المدينة المنورة وموقع أن تصل درجات الحرارة ما بين صفر وأقل خارج المدن إلى 6 درجات المئوية. وأوضح، أننا ما زلنا في فصل الشتاء وما زالت درجات الحرارة في المناطق الشمالية منخفضة وتلامس الصفر أو أعلى قليلًا في معظم هذه المناطق بالمملكة.