إطلاق خدمات السجل الصحي الموحد

الرياض ـ البلاد

كشف المدير التنفيذي للتقنية والتحول الرقمي, المشرف العام على مشروع “نفيس” المهندس عبدالله الشرقي بأن المرحلة الأولى للسجل الصحي الموحد مقرر بأن تكتمل خلال 24 شهر، بالإضافة إلى أن عدد العمليات على مسار التعاملات التأمينية الصحية وصل إلى أكثر من 12 مليون عملية، واستهداف أكثر من 100 مليون عملية في العام الأول,

منوهًا أن المنصة تهدف إلى استمرارية الرعاية والتنسيق، من خلال تمكين الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية وأصحاب المصلحة المعنيين بما فيهم المستفيد من الخدمة، من رؤية متكاملة رقمية موحده لسجل المستفيدين من الخدمة الصحية بما في ذلك جميع الزيارات التي تمت للمرافق الطبية، وذلك من خلال معايير وسياسات التشغيل البيني التي تم اعتمادها سابقاً.

من جهته أكد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي أهمية التعاون المثمر والبناء مع “صحتي” و”مجلس الضمان الصحي” وشركة “لين لخدمات الأعمال” في بناء المنصة الصحية الموحدة “نفيس” التي ستوفر ملفاً صحياً إلكترونياً لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة, موضحًا أن الحدث يمثل انطلاقة مهمة في أهم أهداف التحول الرقمي في القطاع الصحي؛ وهو البدء في بناء السجل الصحي الموحد، وهذا يعزز الاستفادة من البيانات والتكنولوجيا لتعزيز إدارة صحة السكان والارتقاء بجودة الرعاية الصحية لجميع المستفيدين. جاء ذلك خلال رعاية وزير الصحة المهندس فهد الجلاجل أمس توقيع اتفاقية بدء أعمال الخدمات الصحية للسجل الصحي الموحد في المنصة الصحية الموحدة “نفيس”، بين شركة لين لخدمات الأعمال، والتي يمثلها المهندس مهند الرشيد وشركة صحتي الذراع التقني لمجلس الضمان الصحي، متمثلة في المهندس فيصل العكشان .