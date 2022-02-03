أسباب تؤدي لأعطال الرديتر في السيارة

جدة – خالد بن مرضاح

كشف مختصون أن هناك 6 أسباب لاعطال الرديتر في السيارة وهي تتمثل في استعمال ماء غير مقطر أو سوائل تبريد غير نظامية يحدث تكلسات واوساخ ضمن الانابيب المعدنية الدقيقة فيه وبالتالي يؤدي الى سدها وبالتالي يفقد الرادياتير كثيرا من ادائه وتخف عملية تبريده للماء وبالتالي تبدأ درجة حرارة السيارة بالارتفاع، كما أن قدم السيارة واهتزازها قد تتعرض لحامات الرادياتير الى التفكك وبالتالي تسريب المياه منه مما يستدعي اعادة عملية اللحام وضبط التسريب عند تحرك السيارة سوف تتراكم الاوساخ والحشرات داخل الريداتير وتؤدي الى سدد ومنع دخول الهواء عبره وبالتالي يفقد 80% من الاداء ولابد من تنظيفه بفرشاة ناعمة قدر الامكان ، وتجنب توجيه ضغط مياه خرطوم المغسلة مباشرة اليه لان ضغط المياه قد تسبب سدد مجاري الهواء.

كما أن استعمال مياه غير مقطرة يؤدي الى تجمدها شتاء وبالتالي حسب خواص الماء حيث يزداد حجمه وبالتالي يؤدي الى تشقق في الجدران الداخلية للانابيب .. وتجنبا لذلك يجب الانتباه دائما ان تكون مياه الرادياتير مياه مقطرة مضافا اليها موانع التجمد للتخلص من هذه المشكلة. فضلا عن تعرض السيارة اثناء السفر بسرعات عالية الى حصى متطايرة من سيارات اخرى ، يؤدي ذلك الى دخول هذه الحصى وثقب انابيب الرادياتير وتسريب المياه منه ويجب عندها فك الريداتير ولحامه وبالنسبة للسيارات الحديثة يفضل تغييره بالكامل لعدم فائدة لحامه خاصة أن الريداتير الحديث مصنع من الالمنيوم عكس الريداتير القديم الذي كان يصنع من النحاس.