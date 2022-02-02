هذه فوائد الانفصال عن التكنولوجيا لبعض الوقت

أثبتت بعض الدراسات أن الشخص العادي يقضي ما يقرب من 11 ساعة في اليوم في استخدام التكنولوجيا، سواء تليفون أو لاب توب أو بلايستيشن وغيرها من أجهزة التواصل السريعة، وهذا الإدمان يفصلنا عن أحبائنا، بالإضافة إلى قلة النوم التى تصيب الإنسان بعدم التركيز والتراجع في بعض الأعمال، وفقاً لما ذكره موقع “fillingthejars“، لذا نستعرض عدة فوائد للانفصال عن التكنولوجيا كما يلي:

فوائد الانفصال عن التكنولوجيا:

– تستطيع إنجاز المطلوب منك في وقت قصير، لأن انفصالك عن التكنولوجيا يتيح إليك وقتا زائدا تستطيع من خلاله إنجاز الكثير من المهام.

– قضاء الوقت الحقيقي مع الأشخاص القريبين منك، حيث إن هذا الفصل يساعدك على أن تصبح متواصلاً أفضل مع محبينك والمقربين لديك.

– أخذ خطوة إلى الأمام واكتب وارسم بعض الأشياء يدويًا، فلها متعة خاصة بالإضافة إلى زيادة التركيز.

– اخذ قسط كافي من النوم، فبدلا من السهر بدون هدف كاللعب أو مشاهدة التليفزيون أو متابعة مواقع التواصل غير الهادفة، فذا يجعلك تعمل على تصفية ذهنك والاستيقاظ منتبه غير مشتت منجز لعملك.

– توهمنا التكنولوجيا إننا نستطيع فعل الكثير من الأعمال في وقت واحد، وحتى لو ذلك صحيحا لن يكون العمل كاملا أو منظما.

– يمنحك مساحة ذهنية لترتيب أفكارك وتصبح يقظًا.

كيف نطبق الانفصال بشكل جيد عن التكنولوجيا؟

عليك تحديد أكثر الوسائل التى يمكن الاستغناء عنها في المنزل التليفزيون أم الإنترنت أم البلايستيشن أم التليفونات المحمولة أم الكمبيوتر.

يجب ألا يكون القرار فردي فالاشتراك في اتخاذ القرار يؤدي إلى ظهور النتائج الإيجابية.

أخبر الجميع أنك غير متاح على جميع الوسائل بعد رجوعك من العمل، وذلك حتى لا يقلق المقربون منك .

يمكنك إزالة جميع التطبيقات التى تعمل على سحب الوقت من هاتفك، وإذا كنت تستخدمها وقت العمل يمكنك شراء جهاز آخر وتحميل تلك التطبيقات به وتركه مكان عملك.