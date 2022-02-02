“منصة إحسان” تتيح التبرع لمسار “فواتير الكهرباء” للمحتاجين

جدة : البلاد

أطلقت المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” مسار التبرع لسداد فواتير الكهرباء عن الأسر الأشد احتياجًا ضمن خدمة “تيسرت” التي جرى إطلاقها شهر أكتوبر الماضي، بهدف تفريج كربات المعسرين وإعانتهم على سداد فواتيرهم.

ويمكن التبرّع للخدمة عبر الدخول إلى صفحة “تيسرت” على المنصة، واختيار فواتير الكهرباء، والبحث عن الحالة المراد التبرّع لها أو اختيارها، ومن ثم استكمال عمليّة التبرع.

عطاؤك نور يضيء منازل المحتاجين عبر مسار (فواتير الكهرباء) ضمن خدمة #تيسرت_من_إحسان.https://t.co/N14bn3emJw pic.twitter.com/R86IrXyDib — منصة إحسان (@EhsanSA) February 2, 2022

ونصت شروط الدعم المعتمدة من اللجنة الإشرافية للمنصة أن يكون المستحق سعودي الجنسية، وأن يكون مسجلًا في إحدى الجمعيات الخيرية المعتمدة لدى المنصة، ويقتصر الدعم على عدّاد كهرباء واحد، على ألّا يتجاوز الدعم السنوي الحد الأعلى المخصص لكل مستفيد.

يذكر أن إطلاق مسار التبرّع لسداد فواتير الكهرباء عبر منصة “إحسان” في إطار توسيع نطاق خدمة “تيسرت” وفقًا لدراسة عميقة لواقع الاحتياج، وتحديد أولويّات الدعم الخيري المقدّم للشرائح المستحقة.