المحليات

“منصة إحسان” تتيح التبرع لمسار “فواتير الكهرباء” للمحتاجين

صحيفة البلادaccess_time1 / رجب / 1443 هـ       2 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أطلقت المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” مسار التبرع لسداد فواتير الكهرباء عن الأسر الأشد احتياجًا ضمن خدمة “تيسرت” التي جرى إطلاقها شهر أكتوبر الماضي، بهدف تفريج كربات المعسرين وإعانتهم على سداد فواتيرهم.

ويمكن التبرّع للخدمة عبر الدخول إلى صفحة “تيسرت” على المنصة، واختيار فواتير الكهرباء، والبحث عن الحالة المراد التبرّع لها أو اختيارها، ومن ثم استكمال عمليّة التبرع.

ونصت شروط الدعم المعتمدة من اللجنة الإشرافية للمنصة أن يكون المستحق سعودي الجنسية، وأن يكون مسجلًا في إحدى الجمعيات الخيرية المعتمدة لدى المنصة، ويقتصر الدعم على عدّاد كهرباء واحد، على ألّا يتجاوز الدعم السنوي الحد الأعلى المخصص لكل مستفيد.

يذكر أن إطلاق مسار التبرّع لسداد فواتير الكهرباء عبر منصة “إحسان” في إطار توسيع نطاق خدمة “تيسرت” وفقًا لدراسة عميقة لواقع الاحتياج، وتحديد أولويّات الدعم الخيري المقدّم للشرائح المستحقة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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