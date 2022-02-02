الرياضة في انطلاق مونديال الأندية..الجزيرة يواجه بيراي التاهيتي

جدة – هلال سلمان

يبدو فريق الجزيرة الإماراتي مرشحا بقوة لتجاوز نظيره بيراي التاهيتي مساء غد الخميس، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. يشارك الجزيرة بصفته مستضيفا للبطولة؛ كونه بطلا للنسخة الأخيرة من الدوري الإماراتي، في حين يشارك بيراي بديلا لفريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي الذي انسحب في وقت سابق. وتشارك في البطولة 7 فرق، ويمثل الكرة السعودية فيها نادي الهلال بطل آسيا، بالإضافة إلى 6 أندية أخرى هي: الأهلي المصري بطل أفريقيا، والجزيرة المستضيف، وتشلسي الإنجليزي بطل أوروبا، وبالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، وبيراي من تاهيتي وصيف بطل أوقيانوسيا، ومونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف. ويضرب الفائز من المباراة الافتتاحية موعدا مع الهلال في الدور الثاني يوم الأحد 6 فبراير المقبل.

ويقود الجزيرة المدرب الهولندي مارسيل كايزر الذي يعتمد على مجموعة من النجوم؛ أبرزهم الهداف علي مبخوت والبرازيليان فيكتور سا وبرونو، والماليان عبدالله ديابي وعمر تراوري، والجنوب أفريقي ثولاني سيريرو والصربي ميلوش كوسانوفيتش، بالإضافة إلى الحارس علي خصيف وخلفان مبارك.