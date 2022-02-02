المحليات

شاهد.. “مدني تبوك” ينفذ فَرَضية لمواجهة أخطار السيول

صحيفة البلادaccess_time1 / رجب / 1443 هـ       2 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

سعود الجهني – تبوك

نفذت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك اليوم (الأربعاء) فرضية مواجهة أخطار الأمطار والسيول في مدينة تبوك.

واشتملت الفرضية على أعمال الدفاع المدني من إنذار وإنقاذ وإسعاف وإخلاء وإيواء، بمشاركة الجهات الحكومية ممثلة في أعضاء اللجنة الرئيسة للدفاع المدني بالمنطقة.

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وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز الشمري، أن الهدف من تنفيذ هذه الفرضية هو الوقوف الفعلي على جاهزية الدفاع المدني والجهات المساندة له في مواجهة حوادث الأمطار والسيول ومدى سرعة الاستجابة لأي طارئ – لا قدر الله، وتطبيق خطة الدعم والإسناد الداخلي، ومعالجة التحديات التي قد تعترض عمل الفرق الميدانية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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