تنفيذ حكم القتل قصاصاً بـ 3 جناة بالخرج وجدة

الخرج ـ جدة ـ واس

أصدرت وزارة الداخلية أمس ، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمحافظة الخرج بمنطقة الرياض، وجاء في منطوقه أن شبيب بن طحنون بن شبيب المرسل – سعودي الجنسية – أقدم على قتل مسفر بن سعد بن مبارك الدوسري – سعودي الجنسية – وذلك بطعنه بسكين مما أدى إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .

كما أصدرت وزارة الداخلية أمس ، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة،حيث أقدم إبراهيم سيد إبراهيم منصور -مصري الجنسية- على قتل عبدالله بن محمد بن محمد علي خان -سعودي الجنسية-، وذلك بطعنه بأداة حادة مما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما. صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم بقتله قصاصاً, وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا،ً وأيّد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وأصدرت وزارة الداخلية أمس بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، جاء فيه أن هيثم صبح محمد الهسي -فلسطيني الجنسية- أقدم على قتل عيدان بن محمد بن حسن الزهراني -سعودي الجنسية-، وذلك بضربه على وجهه بقبضة يده بعد أن لفّ عليها سلسلة حديد وضربه بمفتاح عجل سيارة مما أدى لوفاته. صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم عليه بالقتل قصاصاً, وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص وأيد الحُكم من مرجعه, ثم ألحق بصك الحُكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين من الورثة ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني, وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.