تدشين خدمة التعاقد الرقمي عبر منصة اعتماد

الرياض : البلاد

دشن معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، بحضور معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه أمس، خدمة التعاقد الرقمي عبر منصة اعتماد، وذلك على هامش انطلاق مؤتمر ومعرض ليب “LEAP” في الرياض.

وتهدف خدمة التعاقد الرقمي التي أطلقها المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بالشراكة مع وزارة المالية بشكل تدريجي إلى أتمتة نماذج العقود وتوقيعها رقميًا عبر منصة اعتماد، وذلك في إطار حرص المركز على تعزيز المبادرات والأنظمة ذات العلاقة بالتحول الرقمي والتحديث المستمر للأنظمة بما يواكب أفضل المعايير العالمية.

و أعرب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية المهندس يوسف الحرقان عن سعادته بتدشين معالي وزير المالية خدمة التعاقد الرقمي، مشيراً إلى أنها تمثل خطوة جديدة لأتمتة التعاملات المالية في القطاع الحكومي؛ تحقيقاً لخطط التحول الرقمي وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، موضحاً أن الخدمة تهدف إلى تحسين قدرات الجهات الحكومية في التخطيط المالي ومراقبة ومتابعة إنجاز وتنفيذ المشاريع، لافتًا الامنباه إلى أن التعاقد الرقمي يعد حلًا للتغلب على العديد من التحديات من خلال تسجيل العقود وتوقيعها رقميًا عبر منصة اعتماد، وربط إجراءات المنافسة بإجراءات تسجيل العقد.