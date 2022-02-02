تأجيل الجلسات القضائية المقررة في يوم التأسيس لمدة لا تتجاوز ١٥ يوم

جدة : البلاد

​وجه رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ د. خالد بن محمد اليوسف بتأجيل جميع الجلسات القضائية المحدد مواعيد نظرها في يوم التأسيس لهذا العام يوم الثلاثاء ١٤٤٣/ ٧/ ٢١هـ الموافق ٢٢/ ٢/ ٢٠٢٢م، وذلك في جميع محاكم ديوان المظالم؛ امتثالًا للأمر الملكي الكريم القاضي بأن يكون يوم الثاني والعشرين من فبراير من كل عام يومًا لذكرى التأسيس وإجازة رسمية.

واشتمل توجيه معالي رئيس ديوان المظالم على أن يكون هذا التأجيل من قبل المحاكم مباشرة دون طلب أو حضور لأطراف الدعوى وممثليهم وأن لاتتجاوز مدة تأجيل الجلسة عن خمسة عشر يومًا من موعدها السابق بأي حال من الأحوال؛ ويأتي ذلك اختصارًا للوقت والجهد على المستفيدين.

إذ سيقوم ديوان المظالم بإبلاغ أطراف الدعاوى عبر الرسائل النصية؛ سعيًا لكل ما من شأنه خدمة المستفيد بتوفير كل الإمكانات والتقنيات المتصلة بالعملية القضائية بطريقة أكثر دقة ومرونة وبأقل وقت ممكن.