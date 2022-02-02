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“الطبية” تحذر من خطورة ابتلاع الأطفال للأجسام الغريبة

صحيفة البلادaccess_time1 / رجب / 1443 هـ       2 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة ـ نجود النهدي

حذرت مدينة الملك سعود الطبية من خطورة ترك الأجسام المعدنية والمواد الكيميائية والأدوية بالقرب من الأطفال، وذلك لما يشكله من خطر بالغ على حياتهم، مؤكدة أهمية انتباه الأهالي للرضع من أبنائهم؛ ممن هم أكبر منهم سنًا بقليل، والذي يحدث بدافع اللهو.

وقالت المدينة إن ابتلاع الأجسام الغريبة يحدث أعراضًا متعددة تتمثل في التقيؤ، إلى جانب صعوبة التنفس والبلع، وكذلك ألم شديد في الصدر أو الحلق، وسيلان اللعاب، وارتفاع في حرارة المصاب. وأوضحت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بطوارئ مستشفى الأطفال أنه تم تسجيل 1641 حالة لابتلاع الأجسام الغريبة والتسمم بالأدوية والمواد الكيميائية، وذلك خلال العام الميلادي المنصرم.

وأشارت المدينة، إلى أن ابتلاع الأجسام الغريبة قد بلغت 977 حالة بلع وتم استخراجها، فيما بلغت حالات التسمم بالأدوية نحو 372 حالة، و292 حالة بلغ للمواد الكيميائية، وقد تم علاجها. ولفتت المدينة إلى أن ابتلاع الأجسام الغريبة تعتبر مشكلة كبيرة، خاصة في فئة الأطفال من عمر سنة إلى ستة سنوات، مبينًا بأن ابتلاعها يعرف بدخول أي جسم غريب لمجرى التنفس أو مجرى الطعام من قِبَل الأطفال من قصد أو من غير قصد، مثل: قطع البلاستيك، قطعة معدنية، بلع بطارية.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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