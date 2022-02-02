الأولى الاتفاق يتنفس الصعداء بعودة الكويكبي ومبولحي وسليتي ونياكاتي

الدمام-حمودالزهراني استبشر الاتفاقيون بشفاء النجم محمد الكويكبي وانتظامه في التدريبات بعد غياب طويل؛ بسبب الإصابة، وهو الأمر الذي أثر على الفريق بشكل مباشر. وكذلك عودة المحترفين الأجانب الحارس مبولحي ونجم الوسط نعيم سليتي ووجود المنضمين حديثا يوسف نياكاتي ويونس أمين وذلك قبل مواجهة الرائد يوم السبت في بريدة. حيث ركز الصربي فلادان على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها الفريق في اللقاءات الماضية التي خسرها وخاصة الأخير أمام أبها في الدمام 2-1؛ من أجل إعادة الفريق إلى سكة الانتصارات والدخول في مناطق الدفء بجدول الدوري.