الرياضة “إعداد القادة” يطور الرياضيين بـ17 برنامجاً تدريبياً خلال فبراير

الرياض – هاني البشر

أعلن معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة عن تنظيم 17 برنامجاً تدريبياً، في 6 مدن حول المملكة، إضافة إلى دورتين ستقامان “عن بُعد” خلال شهر فبراير الحالي، عبر منصة المعهد التعليمية، ضمن البرنامج التدريبي الذي يسعى من خلاله لتطوير المستفيدين، وتأهيلهم وزيادة معارفهم عبر المحاضرات المختلفة، بهدف تحقيق مستهدفات برنامج “جودة الحياة” أحد برامج رؤية المملكة 2030. وتنوعت الدورات التي توزعت على 6 مدن في المملكة، بين الحكام والمدربين، والدورات الإدارية المختلفة في عدة أقسام مثل العلاقات العامة والقانون والإدارة والتغذية. ويهدف معهد إعداد القادة، إلى رفع عدد المتخصصين في المجال الرياضي، من خلال تنوع البرامج وشموليتها لجميع مناطق المملكة، باللغتين العربية والإنجليزية.