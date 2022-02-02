أكدت استمرار ارتفاع الحالات الحرجة .. الصحة: مناعة التعافي لا تحمي من المتحورات

الرياض ـ البلاد

أكدت وزارة الصحة، أن المناعة الناتجة عن التعافي من الإصابة ليست كافية للوقاية من المتحورات، مشيرة إلى أن المتعافي من فيروس كورونا يحتاج إلى أخذ اللقاح لتعزيز مناعته.

وقالت الصحة، عبر حسابها في “تويتر”، إن المناعة الناتجة عن التعافي من الإصابة ليست كافية للوقاية من المتحورات، ويحتاج المتعافي من فيروس كورونا إلى أخذ اللقاح لتعزيز مناعته، حيث يمكنه أخذ اللقاح بعد التعافي مباشرة.

وأضافت أنَّ الحصول على لقاح كورونا بعد التعافي من العدوى يوفر حماية إضافية للجهاز المناعي، مؤكدة أن الأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم بعد تعافيهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى، أكثر من الذين أكملوا جرعات التطعيم.

كما أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة أمس تضمنت تسجيل (3861) إصابة جديدة مؤكدة وتعافي (4377), فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (981).

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (691125), وبلغ عدد حالات التعافي (644730)، والحالات النشطة (37454), كما جرى تسجيل حالة وفاة واحدة, ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (8941) “رحمهم الله”. ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). وكشفت الوزراة استمرار الارتفاع في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 981 حالة، فيما تم يوم أمس الاول الإثنين، تسجيل 967 حالة، وذلك بزيادة قدرها 14 حالة، في الوقت الذي تم فيه إعطاء أكثر من 57.3 مليون جرعة لقاح كوورنا. وأوضحت وزارة الصحة أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (57317151) جرعة، عبر أكثر من 587 مركزًا بجميع المناطق والمحافظات. إلى ذلك قال الدكتور علي الشهري، استشاري أمراض معدية، إن اللقاحات منذ بداية دخولها المملكة وإعطاء الجرعة الأولى أثبتت فاعليتها ضد فيروس كورونا، إما بتخفيف حالات التنويم في المستشفيات أو العناية المركزة والوفاة.

وأضاف «الشهري»، أن الجرعة الثانية كذلك أثبتت فاعليتها مع المتحورات ألفا وبيتا ودلتا، وعملت على تثبيط انتشار الفيروس والأعراض الشديدة للإصابة. وتابع: «ومع متحور أوميكرون رغم فاعلية الجرعة الثانية تجاهه، إلا أن الدراسات أثبتت أن الجرعة التنشيطية تحد من مضاعفات أوميكرون وتمنع الأعراض الشديدة للمتحور وتحد كذلك من الحالات التي بحاجة لدخول المستشفى، ومن يدخل المستشفى إما أنه لم يكمل التحصين أو لم يحصل على أي جرعة من اللقاح».

من ناحية اخرى كشف مركز الإحصاء الخليجي، عن عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون، والتي تجاوزت 103 ملايين جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية بلغت 93.2%. وأوضح مركز الإحصاء، عبر حسابه على «تويتر»، أنه وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الأول الاثنين، فإن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ (3130641) إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ (2868868) حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ (19879) حالة. وأشار مركز الإحصاء، إلى أنَّ إجمالي اللقاحات المعطاة بدول مجلس التعاون بلغ (103734968)، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 93.2%، وفي دول الخليج مجتمعة 91.6%.